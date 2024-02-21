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Собянин: 154 тысячи москвичей получили новое жилье по программе реновации

Собянин: 154 тысячи москвичей получили новое жилье по программе реновации
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В программу включили еще 12 стартовых площадок.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации – переселении горожан из ветхого жилья в современные квартиры комфорт-класса. По словам градоначальника, подобрано еще 12 площадок для возведения новостроек.

"Возведенные новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тысячи человек", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Новые стартовые площадки находятся в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Новостройки возведут в районах Пресненский, Головинский, Коптево, Лосиноостровский, Останкинский, Преображенский и других.

Всего для реновации подобрано 614 стартовых площадок. Получили новое жилье или находятся в процессе переезда более 154 тысяч москвичей, уточнил Собянин.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Москва наращивает темпы переселения в рамках реновации. В декабре квартиры получили 4,4 тысячи человек. Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры оформили 3,3 и 3,4 тысячи человек соответственно, сообщил ранее министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

В программу реновации включено 5175 ветхих домов. Их жителям предоставляют квартиры с полной отделкой класса комфорт.

Переселение продлится до 2032 года. Обладателями нового жилья станут около миллиона москвичей.

21 февраля 2024, 12:08
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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