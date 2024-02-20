Собянин: Дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 "Крым"

Строительство начнется в 2025 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление автодороги Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2 "Крым". Участок протяженностью 3,5 километра дополнительно свяжет Варшавское и Симферопольское шоссе, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас утверждается техническое задание на проектирование. Строительство начнется в 2025 году. В будущем дорога станет частью дублера участков ЦКАД и МКАД.

Новая дорога обеспечит удобные выезды для жителей восточной части Щербинки и расположенных поблизости садовых товариществ. Также станет проще добираться до станции Остафьево второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Ранее Собянин сообщил, что дорога от метро "Коммунарка" до улицы Поляны готова более чем наполовину. Участок входит в состав трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ежегодно в Москве строят более 100 километров дорог. С 2011 по 2023 годы введено в эксплуатацию свыше 1,3 тысячи километров дорог – это около 25% всей существующей улично-дорожной сети.