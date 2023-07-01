В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м

Как изменилась внучка Гурченко Тесты Моника Белуччи о новом романе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем

Лента новостей

Суббота 1 июля

02:25В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м 00:13Как избавиться от изжоги в домашних условиях? Действенные методы 22:20Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони 22:00Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой 20:40Матери Наташи Королевой сосватали отца Филиппа Киркорова 20:20Умер оскароносный актер Алан Аркин 19:43Тодоренко поделилась историей о схватках во время родов 19:20Всплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова 18:20Жена Прилучного рассказала о проблемах со здоровьем 18:00Подробности состояния выпавшего из окна сына Ефремова: Может остаться инвалидом 16:10"Старая раскоряка с молодой девчонкой": известный блогер раскритиковал брак Диброва 15:50Новая фотография Иосифа Пригожина стала поводом для шуток 15:30"Медведь наступил на ухо": Гагарина высказалась о талантах дочери 15:10Авербух рассказал об отношении к молодой супруге Арзмасовой 14:50Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры 14:30465 укусов: на двух башкирских школьников напал рой пчел 14:10Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы 13:50"Спасибо за человечность": дочь Боярского озаботилась проблемой аутизма 13:33"Нет предела совершенству": Филипп Киркоров не останавливает работу с пластическим хирургом 13:00Почему Павел Прилучный выбирает одинаковых женщин 12:40При обрушении строительных лесов в Зеленограде рабочему оторвало руку 12:20"Индивидуальный план": Известный продюсер раскрыл детали реабилитации Костомарова 12:00"Легких родов": Блогер прокомментировал новость о беременности Собчак 11:40На севере Москвы младенец скончался от ножевых ранений 11:20"Нечто невероятное и фееричное": сын Джигарханяна в восторге от коллекции наследника Киркорова 11:00"Подарок от Бога": 53-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз 10:40"Салфетки, которые уничтожают запах старости": Малахов рассказал о необычном подарке из Японии 10:20"Настя, ты ли это?": Волочкова предстала перед фанатами помолодевшей красавицей 10:00"Я не была взрослым человеком": Как дочь справлялась с уходом Любови Полищук 09:40"Была несчастливым и одиноким человеком": трагичная судьба звезды "Покровских ворот" Ульяновой 09:20В России подорожали квартиры в новостройках 09:00Мы еще не достигли дна: астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира 08:40"Ты не веришь своему партнеру": Свиридова рассказала об отношении к официальному браку 08:20Несколько простых привычек: врач дала совет по улучшению состояния здоровья 08:00Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год 06:13Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году? 04:18Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки 02:30Спрос на апартаменты вырос на 52% 00:23Психолог перечислил неочевидные признаки влюбленности 22:40Семенович показала фото без ретуши на отдыхе в Турции 22:20Ольга Орлова ответила на упрек в свой адрес по поводу возраста 20:20Опубликована реакция мужа Савичевой на откровенные съемки в новом клипе 19:30По ступенькам на протезах: Костомаров показал видео с новой тренировки 17:00Обесценивший свои таланты Оскар Кучера сделал неожиданное признание 16:40Беспорядочная половая жизнь и алкоголизм: врач назвал вероятную причину госпитализации Мадонны 16:20"У меня нет места": Долина приняла решение отселить дочь и внучку 16:00"Ты бы лучше молчала": Певицу Славу высмеяли из-за откровений про ухаживания Орландо Блума 15:40"Смогу ходить сама": Поргина восстанавливается после сложной операции 15:20Сила воли стала страдать: Лепс дал интервью о своих хобби и образе жизни 15:00"Ты сама виновата!": Борисову жестко раскритиковали после заявления о девяти абортах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м

В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м
100

Минимальная стоимость жилья – 5,25 млн рублей.

В столичных новостройках почти в 36% квартир и апартаментов высота потолков составляет три метра и более. В других крупных российских городах таких лотов значительно меньше. Например, в Петербурге на жилье с потолками от 3 м приходится не более 19% от всего предложения.

Высокие потолки встречаются в столичных проектах любого класса, хотя преобладают в ЖК класса "бизнес" и выше. Предложение отсутствует лишь в двух округах Москвы – ТАО и ЗелАО.

Самая дешевая квартира с высоким потолком обойдется в 5,25 млн рублей. За такую цену предлагается студия в 20,5 "квадратов" в ЖК "Первый Московский" от застройщика "Абсолют" в Новой Москве.

Около 1 тыс. лотов в первичной продаже имеют высоту от четырех метров. Для сравнения, во всех остальных крупных городах в первичной реализации находится порядка 550 лотов с потолками от четырех метров.

Самое доступное столичное предложение стоимостью в 6,3 млн рублей представлено в квартале "Середневский лес" от ГК "ПИК". Площадь квартиры – 33,5 кв. м.

Если рассматривать рынок регионов, то самую дешевую квартиру с потолком от трех метров можно приобрести в Омске. Цены здесь начинаются от 2,33 млн рублей. В Петербурге и Екатеринбурге квартира обойдется в 4-5 млн рублей, в Нижнем Новгороде – в 10,6 млн рублей.

1 июля 2023, 02:25
UrbanAwards✓ Надежный источник

По теме

Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10%

Где искать доступный бизнес-класс в Москве

Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы
Чтобы получить недвижимость или земельный участок бесплатно, семья должна соответствовать нескольким критериям. Покупка собственной недвижимости – мечта многих людей.

Сергей Собянин поздравил победителей премии Москвы в сфере архитектуры и строительства

Сергей Собянин поздравил победителей премии Москвы в сфере архитектуры и строительства
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых оригинальных архитектурных проектах столицы. Сергей Собянин наградил победителей премии Москвы в области архитектуры и строительства.

В России подорожали квартиры в новостройках

В России подорожали квартиры в новостройках
Интерес к квартирам в новостройках вырос только в Москве и Калининграде. Отечественный рынок недвижимости в прошлом году испытывал нестабильность на фоне обвяленной западом санкционной войны.

Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году?

Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году?
Покупка на стадии котлована уже не гарантирует прибыль. На жилищном рынке Московского региона сохраняются завышенные цены, не соответствующие экономическим реалиям.

Спрос на апартаменты вырос на 52%

Спрос на апартаменты вырос на 52%
В Московском регионе в первичной продаже 10,7 тыс. лотов. На столичном рынке апартаментов постепенно восстанавливается спрос.

Банки подсчитали среднюю сумму кредита на ремонт недвижимости

Банки подсчитали среднюю сумму кредита на ремонт недвижимости
Средняя сумма кредита на ремонт недвижимости с января по июнь 2023 года составила 400 тысяч рублей. Рынок строительных материалов в минувшем году претерпел серьезные изменения.

Выбор читателей

29/06ЧтвКоролева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко 29/06Чтв"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова 29/06ЧтвПо ступенькам на протезах: Костомаров показал видео с новой тренировки 29/06ЧтвСеменович показала фото без ретуши на отдыхе в Турции 29/06ЧтвБеспорядочная половая жизнь и алкоголизм: врач назвал вероятную причину госпитализации Мадонны 29/06Чтв"Выглядит как бабка": Стилист раскритиковала образы тратящей миллионы на одежду жены Петросяна