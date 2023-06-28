Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10%

Но только в массовых новостройках.



В столичных новостройках класса "комфорт" с начала года было реализовано 3 тыс. кладовых помещений. За год продажи увеличились почти на 10%.



Чаще всего кладовками интересуются покупатели жилья в новостройках ТиНАО. Так, в квартале "Остафьево" от ГК "Самолет" заключено 166 сделок с кладовками. Примерно по 150 кладовых продано в проектах "Новое Внуково" от того же застройщика и "Первый Московский" от группы "Абсолют".

В проектах класса "бизнес" продажи кладовок сократились за год на 17%. С начала года было продано менее 1,8 тыс. помещений. Лидером продаж стал ЖК "Тропарево Парк" от "Самолета", в котором реализовано 176 кладовок.

В классе "премиум" продажи также сократились, на 10% в годовом выражении. Всего было продано 356 кладовых помещений. Две трети сделок пришлось на один проект – ЖК "Остров" от ГК "Донстрой".

С начала года застройщики заработали около 3,5 млрд рублей на продаже кладовых помещений. Это менее 1% от совокупной выручки от реализации жилья.