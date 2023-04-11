Аренда в столице за год подешевела на 19%

В большинстве городов России ставки выросли.



Долгосрочный найм жилья за год подорожал в большинстве городов России. Максимальный рост ставок – сразу на 22% – зафиксирован в Ростове-на-Дону. Спрос на аренду жилья в крупнейших городах увеличился на 12%. Рост активности арендаторов лишь немного уступает росту объема предложения – на 14% за год.



Москва стала одним из четырех городов, где долгосрочная аренда за год подешевела. Ставки в столице снизились на 19% на фоне огромного роста предложения – почти на 82%. Активность арендаторов за год выросла на 16%.

Средняя стоимость найма в марте в Москве составила 55 тыс. рублей в месяц. Студию или компактную "однушку" можно арендовать за 40 тыс. рублей в месяц, квартиру с двумя комнатами – за 55 тыс., с тремя – за 88 тыс. рублей.

В Петербурге средние ставки снизились на 10% на фоне роста предложения на 30%. Спрос увеличился на 9%. Средняя стоимость аренды в марте – 27 тыс. рублей.

Снижение ставок также наблюдалось на рынке Калининграда (-17%) и Севастополя (-8%).