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Пятница 12 мая

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В России задумались об изменении требований к строительству частных домов

В России задумались об изменении требований к строительству частных домов
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Благодаря новшествам рынок станет более прозрачным, считают эксперты.

В России все чаще звучат идеи о введении проектной документации на индивидуальное жилье. Инициатива, о которой идет речь, может коснуться жилья, которое горожане в том числе строят сами.

Инициативной стороной в данном вопросе выступает Российский строительный союз (РСС). Представители общественного объединения обратились в Минстрой с соответствующим предложением.

Кроме того, строители выступают за независимый строительный надзор и негосударственную экспертизу проекта при строительстве ИЖС.. Председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер группы компаний "Омакульма" Константин Пороцкий отметил отсутствие четких правил игры на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Он указал, что контроль за строительством отсутствует. Благодаря новшествам рынок станет более прозрачным, а риски для банков и граждан снизятся, подчеркнул собеседник. Также меры позволят автоматизировать выдачу ипотечных кредитов, привлекут профессиональное сообщество на рынок ИЖС. Эксперт отметил, что это также позволит удовлетворить потребность в загородном жилье более 70% населения.

В "Каскад-Недвижимости" подчеркнули, что инициатива повысит качество строительства и сделает дома более безопасными. В апреле сообщалось, что, по данным специалистов портала "Мир Квартир", аренда частных домов в России с начала года подорожала на 10,5% до 32,6 тыс. руб. в месяц в среднем. И это без учета элитной недвижимости.

12 мая 2023, 16:30
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
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