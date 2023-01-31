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Вторник 31 января

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Предложение бизнес-класса выросло на 39%

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"Квадрат" за год подорожал на 10%.

В течение прошлого года на столичный рынок новостроек вышло 32 комплекса класса "бизнес", в результате чего предложение жилья в сегменте увеличилось на 39%.

В сегменте сохранялась невысокая активность покупателей. Всего в 2022 году было заключено 13 тыс. сделок, что на 39% отстает от показателей прошлых двух лет.

Умеренный спрос сдерживал рост цен. За год средняя цена "квадрата" в жилых комплексах выросла на 10%, до 433 тыс. рублей, в апарт-комплексах – на 8%, до 369 тыс. рублей.

Каждый пятый лот класса "бизнес" предлагается в новостройках на юге столицы. Запад, традиционно лидирующий по объемам предложения, опустился на второе место с показателем 18,5%.

В бизнес-классе, как и в других сегментах, растет доля малогабаритных лотов. В настоящее время на долю студий и "однушек" приходится 48%. Большую часть предложения – 67% – составляют лоты без отделки.

Самые низкие цены к концу года зафиксированы в апарт-комплексе "Loft Рижская", где стоимость студий стартует от 4,7 млн рублей. Правда, стоит учитывать, что площадь самых доступных лотов составляет всего 12,7 кв. м.

Самые доступные квартиры-студии предлагаются в ЖК Parkside. Лот площадью 21,5 "квадратов" можно купить по цене от 6,7 млн рублей.

31 января 2023, 04:22
Метриум• Требует проверки

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