Роскошный дворец, элитная квартира и не только: какую недвижимость приписывают патриарху Кириллу

"Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего", – гласит одна из заповедей Христа. Вопреки этому духовному наставлению патриарха Кирилла регулярно обвиняют в расточительстве. Много есть в мире религиозных лидеров, но почему-то именно главу РПЦ подозревают в использовании чрезмерно дорогой недвижимости.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — авторитет для многих православных россиян, которые искренне почитают Бога и оставляют кругленькие суммы в церковных лавках. Немало у российского епископа и недоброжелателей, которые упрекают его в неуместно шикарной жизни и растрате церковной казны.

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В Сети провели исследование о том, какую недвижимость приписывают знаменитому духовнику. Ссылаясь на таблоид New Times, народ подчеркивает, что в собственности патриарха Кирилла есть лишь одна элитная пятикомнатная квартира в московском "Доме на набережной". Сам епископ, кстати, откровенно оправдывался за такую изысканную жилплощадь: подарили.

Авторы ютуб-канала "Верю и не Верю" перечислили прочие квадратные метры, которыми якобы распоряжается РПЦ и пользуется патриарх Кирилл по божьей воле. Разумеется, за чистую монету сплетни принимать не стоит, но взять на заметку можно. Итак, список имущества:

Усадьба Лукино в Переделкино; Рабочая резиденция в Чистом переулке;

Покои в Троице-Сергиевой лавре; Резиденция в Даниловом монастыре; Роскошный дворец под Геленджиком; Резиденция на Валааме; Дома в Троице-Лыково, на Соловках и на Рублевке.

Отметим, что пару лет назад прогремел громкий скандал, поскольку у родственников патриарха Кирилла заподозрили наличие недвижимости стоимостью в 225 миллионов рублей. Со стороны РПЦ ни признавать, ни опровергать домыслы не стали. Лишь отметили, что у родни духовного лидера своя жизнь и свое имущество, которое напрямую к епископу не относится.

В настоящее время 75-летний патриарх Кирилл призывает богатых делиться с бедными, пишет RT. А нежелание делиться материальными благами он назвал путем в ад, что подчеркивает телеканал "360".