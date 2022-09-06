Новости
Роскошный дворец, элитная квартира и не только: какую недвижимость приписывают патриарху Кириллу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — авторитет для многих православных россиян, которые искренне почитают Бога и оставляют кругленькие суммы в церковных лавках. Немало у российского епископа и недоброжелателей, которые упрекают его в неуместно шикарной жизни и растрате церковной казны.
В Сети провели исследование о том, какую недвижимость приписывают знаменитому духовнику. Ссылаясь на таблоид New Times, народ подчеркивает, что в собственности патриарха Кирилла есть лишь одна элитная пятикомнатная квартира в московском "Доме на набережной". Сам епископ, кстати, откровенно оправдывался за такую изысканную жилплощадь: подарили.
Авторы ютуб-канала "Верю и не Верю" перечислили прочие квадратные метры, которыми якобы распоряжается РПЦ и пользуется патриарх Кирилл по божьей воле. Разумеется, за чистую монету сплетни принимать не стоит, но взять на заметку можно. Итак, список имущества:
- Усадьба Лукино в Переделкино;
- Рабочая резиденция в Чистом переулке;
- Покои в Троице-Сергиевой лавре;
- Резиденция в Даниловом монастыре;
- Роскошный дворец под Геленджиком;
- Резиденция на Валааме;
- Дома в Троице-Лыково, на Соловках и на Рублевке.
Отметим, что пару лет назад прогремел громкий скандал, поскольку у родственников патриарха Кирилла заподозрили наличие недвижимости стоимостью в 225 миллионов рублей. Со стороны РПЦ ни признавать, ни опровергать домыслы не стали. Лишь отметили, что у родни духовного лидера своя жизнь и свое имущество, которое напрямую к епископу не относится.
В настоящее время 75-летний патриарх Кирилл призывает богатых делиться с бедными, пишет RT. А нежелание делиться материальными благами он назвал путем в ад, что подчеркивает телеканал "360".
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве подземки
Из-за сезонного снижения спроса
Здания поставили под охрану государства
Строительство идет по графику