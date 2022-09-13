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Почему россияне не хотят брать ипотеку

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Почему россияне не хотят брать ипотеку

Виноваты высокие ставки и низкие зарплаты.
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Хотя большая часть жилья в России приобретается в ипотеку, многие россияне не собираются оформлять кредит. Об этом заявили 66% респондентов, принявших участие в опросе ФОМ.

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Главной причиной отказа является наличие жилья в собственности. Такой вариант выбрали 29% респондентов. Еще 13% сообщили, что не готовы взять ипотеку из-за проблем на работе и низкой зарплаты.

О недоверии банкам сообщили 6% опрошенных. Столько же не хотят оформлять ипотеку из-за чересчур высоких ставок. О неготовности платить по кредиту долгие годы сообщили 4%. Наконец, 2% респондентов отказали в выдаче ипотеки.

Почти половина участников опроса – 46% – сообщили, что им необходимо улучшить условия проживания. При этом 13% уже оформили ипотеку. Кроме того, у 57% респондентов есть родственники или друзья с ипотечными кредитами.

Отвечая на вопрос об опыте ипотечного кредитования, четверть респондентов назвали его положительным, 22% – отрицательным.

Автор: 13 сентября 2022, 09:10 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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