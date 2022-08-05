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Ссоры, скандалы, болезни: как плохая энергетика в квартире разрушает жизнь
Иногда случается, что после переезда в новую квартиру на хозяев как из рога изобилия начинают сыпаться беды: возникают скандалы и ссоры в семье, заболевают дети, появляются проблемы на работе. Экстрасенс Виктория Райдом уверена, что так может проявляться плохая энергетика – именно она разрушает счастливую жизнь новых хозяев.
В беседе с Пятым каналом Райдом перечислила и другие признаки нехорошей квартиры. Например, в жилище может присутствовать неприятный запах, источник которого никак не получается обнаружить. Могут появляться насекомые, которых сложно вывести, или часто портиться продукты.
Если подобные явления разрушают жизнь в новой квартире, экстрасенс советуют внимательно посмотреть, не оставили ли своих старых вещей в доме прежние хозяева. Кто-то из них мог заниматься токсичной магией. Чтобы очистить пространство, стоит избавиться от чужих вещей, а также проверить все косяки на наличие колющих предметов.
Еще до покупки квартиры в конкретном доме, стоит осмотреть территорию вокруг и узнать, что раньше было на месте здания. Если прежде там было кладбище или производство, на котором часто умирали люди, от покупки такой недвижимости лучше отказаться. В противном случае плохой энергетики избежать будет трудно.
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