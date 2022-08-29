Внучка Гурченко развела бомжатник в центре Москвы

Елена Королева, внучка легенды советской эстрады Людмилы Гурченко, показала свою квартиру.



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Трехкомнатное жилье в центральном районе Москвы досталось Елене по наследству от знаменитой бабушки. Однако, "жилым помещением" это место назвать трудно. Квартире Гурченко не одно десятилетие — имущество было еще у ее собственных родителей.



В помещении давно не было ремонта: на стенах пожелтевшие обои, вместо мебели — полуразвалившиеся шкафы и тумбы. Некоторые из них даже не закрываются, а из открытых полок торчит все содержимое. Повсюду в комнатах разбросаны одежда и обувь, на столах и полках стоит давно немытая посуда, да и просто мусор непонятного происхождения. Даже в таком запущенном состоянии примерная стоимость квартиры — 30 млн рублей.



В этом хаусе живет сама Елена, ее отец-пенсионер и дочь-подросток, 14-летняя Таисия и собака. Очевидно, что никто из жителей квартиры не задумывается об улучшении условий жилья. Речи не идет даже об элементарной уборке, предполагает Пятый канал.



Совсем недавно 38-летняя Елена узнала о беременности. Отношения с отцом ребенка не сложились, но женщина намерена воспитать и вырастить плод совместной любви. Работы у внучки Гурченко тоже нет, жить семья будет на пенсию и на деньги от сдачи имущества легендарной бабушки.

