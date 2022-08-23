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"Квартира с видом мечты": Клава Кока похвасталась элитной недвижимостью
Клаве Коке еще нет даже тридцати, но она уже считается завидной невестой. Так, артистка получает солидные гонорары, благодаря чему может позволить себе купить все, что душе угодно. Накануне девушка похвасталась покупкой элитной недвижимости в центре столицы.
Наконец-то артистка получила ключи от квартиры, расположенной в жилом комплексе премиум-класса. Звезда разместила в микроблог фото, на котором держит их, стоя на балконе. Судя по виду, апартаменты девушки расположены прямо в центре столицы на набережной. Окна же выходят на Москва реку.
Кстати, стоимость такого жилья может достигать десятков и даже сотен миллионов рублей. "Квартира в центре с видом мечты", – с гордостью написала исполнительница хита "Покинула чат". Она отметила, что ключи получила накануне, а вот жилье приобрела еще два года назад.
Кстати, квартира – не единственная дорогая покупка Клавы. Помимо жилья, у нее теперь есть роскошный автомобиль Mercedes-Maybach. Стоит отметить, что приобрести столь элитное авто не так просто, ведь цены кусаются. Так, цены на машины этой марки начинаются от двадцати пяти миллионов рублей.
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