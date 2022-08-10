Кругом рухлядь, плесень, тараканы: как выглядит скандальная квартира-помойка Московской области

На днях в Подмосковье прогремела жуткая новость: на заваленной хламом опасной жилплощади обнаружили троих детей. Квартира в Подольске с тараканами, грудой мусора и другими ужасами попала на камеру.

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С каждым годом стоимость квадратных метров в Московской области только возрастает. Однако далеко не все жители региона ценят свои владения. Так, недавно вся страна узнала о квартире в Подольске, которую превратили в настоящую помойку.

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Кадры нашумевшей жилплощади опубликовал телеканал "360". Сваленное повсюду в кучи мятое барахло, ржавая посуда в ванне и драные грязные обои — это только полбеды. Черная плесень охватила стены санузла, а из старого затертого дивана вывалилась набивка. Как передает сайт VSE42.RU, также в квартире обнаружили полчища насекомых-вредителей, а прокуренный воздух стал вишенкой на торте этого бедлама.

Скандальная квартира в Подольске прекрасно отражает выражение "пир во время чумы", когда на главные проблемы общественной жизни уполномоченные лица закрывают глаза. Неуютная, требующее ремонта недвижимость стала рассадником опасных заболеваний. Неслучайно у обнаруженных в захламленном помещении детей обнаружили вши и лишай. Об этом сообщает сайт "Вести Подмосковья".

В подъезде обстановка сложилась не менее жуткая: обшарпанная выцветшая краска, вандальные рисунки, ветхие оконные рамы. Можно лишь предполагать, сколько еще по всей России есть подобных примеров, в которых местные власти и не подумали разбираться. Вероятно, жуткая квартира, так рьяно обсуждаемая в негативном ключе, еще достаточно цивильна по сравнению с условиями, в которых ютятся семьи в тысячах километров от столицы.