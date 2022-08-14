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Все гениальное просто: какие тенденции стали модными в интерьере

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Все гениальное просто: какие тенденции стали модными в интерьере

Этим лето м по ряду причин сильно подросли цены на строительные и отделочные материалы. Вместе с этим меняется и мода.
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Этим летом самыми популярными интерьерными решениями стали простые линии и мебель с плавными формами. Цвета тоже стали более приглушенными и не кричащими.

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Основным общемировым трендом в интерьере остается минимализм, который был актуален и ранее. Согласно этим тенденциям, люди отказываются от сложных решений при обустройстве своих квартир, а также уходят от многоуровневых потолков, барочных карнизов, ниш. Об этом рассказала дизайнер Алена Власова.

Эксперт связывает популярность таких тенденций со всеобщим подорожанием и напряженным инфо-полем в целом. Людям хочется покоя и лаконичности форм, мягкости и уюта. Так, стали модными диваны в форме фасолины.

Дизайнер Юлия Андреева считает, что в последнее время люди стали выбирать простоту из-за роста цен на строительные и отделочные материалы. При желании такие интерьеры можно создать самим без помощи специалистов. В моде стали светлые тона интерьеров, теплые оттенки.

По мнению экспертов в сфере декора интерьера, такие тенденции сохранятся еще надолго. Многие отказываются от надоевшего хай-тека и замысловатых нежилых холодных настроений в интерьере.

Интерьер. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 14 августа 2022, 04:08 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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