Жуть! Во что превратился сгоревший на юге Москвы хостел

Из-за пожара в хостеле в районе Братеево умерло восемь человек.

прочитано 56 раз

Интернет заполонили новости о сгоревшем на юге Москвы хостеле. Пожар произошел в ночь на 29 июля. Сигнализация не сработала, когда появилось возгорание, а решетки на окнах препятствовали быстрой эвакуации. В итоге скончались восемь человек, пострадало столько же.

Как сообщили в столичной прокуратуре, в хостеле грубо нарушались требования пожарной безопасности. Это при том, что юрлицо уже привлекали к ответственности за это ранее. Сейчас прокуратура проводит проверку. Заведено дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает телеканал "360".

Во что превратился сгоревший хостел, можно увидеть на кадрах, появившихся в Сети. В помещениях сгорело абсолютно все. Кровати, тумбочки и шкафы превратились в уголь, а стены и металлические предметы покрылись копотью. Жуткие кадры опубликовала прокуратура Москвы.

Хостел располагался на первом этаже 16-этажного дома 7к1 на улице Алма-Атинской. Пожар потушили в сжатые сроки. Помогли и неравнодушные местные жители, они смогли выломать решетки и спасти нескольких человек.