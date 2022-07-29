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Происшествия
Пожар в хостеле Москвы унес жизни 8 человек: все подробности

Пожар в хостеле Москвы унес жизни 8 человек: все подробности

Чудовищная трагедия произошла в московской многоэтажке в ночь на 29 июля. Раскрыты подробности смертельного пожара.
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Происшествие зафиксировано на первом этаже 16-этажного жилого дома в Москве, рядом находятся школа и детский сад. Пламя охватило территорию хостела на улице Алма-Атинской и сгубило 8 человек, которые фактически застряли в горящем помещении из-за оконных решеток. По данным VSE42.RU, четверо пострадавших госпитализированы.

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Прибывшие на место сотрудники МЧС профессионально подошли к ликвидации возгорания на площади 150 м². Пламя потушили в сжатые сроки, на помощь пришли и неравнодушные москвичи, сумевшие выломать решетки и спасти несколько потенциальных жертв.

При этом в объекте была установлена пожарная сигнализация, однако она не сработала. Обстоятельства этой роковой ошибки устанавливают правоохранители. Как передает телеканал "360", возбуждено уголовное дело. Вероятной причиной инцидента называют проблемы с проводкой.

Соседи прокомментировали пожар, критикуя функционал бюджетной гостиницы и антисанитарные условия в ней. Ранее местных напрягали постояльцы эконом-отеля из-за перебранок, шума и неподобающего поведения. Об этом сообщает Пятый канал. Люди не раз пытались урегулировать условия работы хостела, но ни участковый, ни прокуратура, ни сбор подписей не оказали позитивного эффекта.

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Фото: pixabay.com
Автор: 29 июля 2022, 07:28 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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