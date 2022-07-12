Ипотека в Москве потеряла смысл

Эксперты по недвижимости наблюдают странную динамику в сфере продаж.

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В Москве резко сократилось количество сделок по ипотеке на вторичном рынке недвижимости. В июне текущего года таких договоров заключали на 85 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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По результатам исследований эксперты по недвижимости пришли к выводу, что подобная негативная динамика проявлялась в Москве в марте. По сравнению с февралем цифра сократилась на 84,3 процента. В тот момент люди требовали заключать договоры по старым ипотечным ставкам.

При это по сравнению с маем текущего года количество сделок с привлечением ипотеки в июне увеличилось на восемь процентов. Эксперты полагают, что рынок недвижимости постепенно оживает после снижения ключевой ставки Центробанка.

Тем не менее, ситуация развивается крайне медленно. В июне москвичи покупали квартиры с привлечением ипотеки в количестве всего 15,5 процента от общего объема сделок. При этом чаще всего люди доплачивали ипотекой за новую квартиру для улучшения жилищных условий. Для покупки первой квартиры такая схема перестала привлекать людей. Это говорит о том, что москвичи потеряли интерес к ипотеке, или же она потеряла для них смысл.