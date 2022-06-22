Платежи по ипотеке cократятся на 16%

После снижения ставки до 7%.



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Ежемесячный платеж по льготной ипотеке в Москве сократится на 16% после того, как ставка по программе с господдержкой будет снижена до семи процентов. Такие расчеты представили аналитики «Циан», взяв за основу кредит с 25%-ным первым взносом, оформленный на двадцать три года.



Средняя стоимость приобретаемой в ипотеку квартиры в старых границах Москвы – 16 млн рублей. При снижении ставки по льготной ипотеке на 2% ежемесячный платеж по кредиту сократится со 103 тыс. до 87 тыс. рублей.

Средняя цена квартиры в Новой Москве составляет 8 млн рублей. Ежемесячный платеж по обновленной ипотечной программе с господдержкой будет составлять 44 тыс. вместо 52 тыс. рублей.

Сейчас в столичных новостройках предлагается порядка 42 тыс. квартир. Под условия льготной ипотеки подпадают 10,8 тыс. квартир в ЖК старых границах Москвы и 7,1 тыс. – в Новой Москве.

Ранее президент России Владимир Путин предложил снизить до 7% ставку по льготной ипотеке с сохранением текущих лимитов по кредитам, которые в Московском регионе составляют 12 млн рублей. Срок действия программы – до конца 2022 года.