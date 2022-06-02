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В России начали выдавать льготные ипотеки на строительство частных домов
Частные дома в последнее время стали пользоваться спросом. Многие семьи, особенно многодетные, считают такой вид жилища намного удобнее и оптимальнее квартиры. Российские власти оперативно подстроились под запросы населения и предложили новую программу поддержки.
Теперь в нашей стране можно взять ипотеку на строительство частного дома. Программа льготного ипотечного кредитования на частные дома уже запущена и работает пока в пилотном режиме. Об этом сообщается на сайте кабмина. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Речь идет о строительстве домов без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. То есть строить можно самим из имеющихся материалов или покупать новые, не отчитываясь при этом перед банком. Льготная ставка по таким ипотекам составит 9%. Максимальный размер выданных денег в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области составит 12 миллионов рублей. В регионах сумма составит шесть миллионов.
В текущем году программа рассчитана на восемь тысяч выданных кредитов. Власти страны уверены, что подобная программа позволит большему числу россиян улучшить жилищные условия.
Ранее сообщалось, что в России могут расширить ипотечную программу и распространить ее на апартаменты. Статус этих помещений пока до конца не определен. Предложение планируется направить в кабмин в ближайшее время.
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