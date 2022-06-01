Новостройки прибавляют в росте

За пять лет средняя высота ЖК выросла на три этажа.



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Новые жилые комплексы становятся все выше – в среднем многоквартирные здания прибавили три этажа за последние пять лет. Если в 2017 году только 14% строящихся квартир располагалось в ЖК высотой 25 этажей и более, то сейчас – более 25%.



Этажность новостроек напрямую зависит от их класса. Чем дешевле проект, тем больше в нем этажей. Это хорошо прослеживается на примере Москвы, где в центральных районах возводятся среднеэтажные здания, а на окраинах – высотные микрорайоны.

У роста этажности жилых комплексов две главные причины. Во-первых, высотные проекты позволяют застройщикам увеличить прибыль за счет реализации большего количества квартир. Во-вторых, в мегаполисах заканчиваются свободные участки. Предложение еле успевает за спросом, и покупатели соглашаются практически на любой проект, особенно с привлекательным ценником.

Практика показывает, что если рынок насыщен предложением, то спрос смещается в сторону жилых комплексов высотой до девяти этажей. Пока же интерес застройщиков к малоэтажным проектам продолжает падать. Если пять лет назад на долю «малоэтажек» приходилось 4,5% от всех новых проектов застройщиков, то сейчас – лишь 1,4%. Доля ЖК высотой от 25 этажей за этот же период выросла с 13,6% до 26,3%.