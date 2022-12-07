"И тут как слезы покатятся!": внезапный уход сына раздавил певицу Валерию

Певица Валерия родила разрыдалась, когда ее дом опустел.

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Дети – это святое для каждого родителя. Певица Валерия была замужем трижды, но завести детей получилось только во втором браке. Сегодня ее супруг, известный отечественный продюсер Иосиф Пригожин относится к наследникам Народной артистки России, как родной отец.

В 1993 году на свет появилась дочь исполнительницы Анна, через год родился ее старший сын Артемий, а в 1988 году певица Валерия стала мамой в третий раз – младшего назвали Арсений. К слову, он уже обзавелся собственным малышом – Селин скоро исполнится два года.

После интервью артистки журналу "7 дней" широкой аудитории стало известно об уходе ее сына. Со временем все наследники звезды эстрады вырастали и покидали родительский дом, однако решение младшего сына стало для мамы тяжелым ударом, практически раздавило ее.

Еще в 16 лет Арсений Шульгин захотел уйти. Собственно, он переезжал последним из наследников артистки, поэтому ее сердце трепетало по-особенному, ведь дом совсем опустел. Как уточняет Пятый канал, певица Валерия собирала вещи ребенка со слезами на глазах.

"Помню, стою в коридоре, передаю ему чемодан, говорю: "Сень…". И тут как слезы покатятся!" – поделилась певица Валерия.

Кстати, старший сын звезды покинул родительский дом в 12 лет. Артемия отправили учиться за границу, где он получил хорошее образование. Дочь певицы Валерии за бугром жить не захотела и поступила в столичный вуз.