На строительство частного дома дадут 10 лет

Или государство заберет землю.



прочитано 53 раза

Десять лет будет отводиться на строительство частного дома на участке, арендованном у государства, и его регистрацию. Нарушение сроков грозит расторжением арендного договора и продажей недвижимости на аукционе, следует из законодательных поправок Росреестра.



Поправки касаются и частных лиц, и строительных компаний. Однако главная цель – именно физлица, так как граждане могут арендовать участок под возведение частного дома без торгов. Росреестр предлагает изменить договор с арендаторами, обязав последних завершить стройку и регистрацию недвижимости за 10 лет. И получить землю в собственность можно будет лишь после возведения дома. До этого закон позволял оформить на себя участок, если на нем есть хоть какие-то постройки, будь то сарай или баня.

Ведомство также предлагает законодательно закрепить понятие "освоение участка". Под освоением подразумевается ряд действий, необходимых для начала использования земли в соответствии с ее назначением: снос ветхих построек, очистка от кустов и деревьев, установка забора и т.д.

При аренде и покупке участка в целях садоводства, ведения подсобного хозяйства или ИЖС, будет даваться три года на начало освоения земли, в остальных случаях – один год. При нарушении сроков гражданин будет оштрафован на сумму не менее 20 тыс. рублей, в размере до 1,5% от кадастровой цены участка.

В законопроекте пока не прописано, как именно надлежит определять, используется ли участок под ИЖС или под садоводство по правилам. Данный механизм предстоит выработать правительству.