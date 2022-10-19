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Где купить замок по цене "однушки"

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Где купить замок по цене "однушки"

В Калининграде действует специальная программа для инвесторов.
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В октябре в Багратионовске на юге Калининградской области на закрытых торгах был продан средневековый замок Прейсиш-Эйлау, построенный в начале 14 века по приказу главы Тевтонского ордена. Новый владелец заплатил за историческую постройку всего 7,6 млн рублей – цену, сопоставимую со стоимостью однокомнатной квартиры в Москве.

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Новый владелец планирует отреставрировать замок и приспособить его к современным реалиям, переоборудовав под гостиницу, выставочный или образовательный центр, гастрономическое пространство.

В Калининградской области уже полтора года действует специальная программа для инвесторов, в рамках которой можно арендовать или купить замок или другую старинную постройку, представляющую культурную ценность. Доступны такие сооружения, как бастион, пивоварня, казармы, мельница, форт. Многие из зданий находятся в неплохом состоянии, хотя их возраст превышает 700 лет.

Инвестор в рамках областной программы может оформить кредит на сумму до 1 млрд рублей под 0% на срок до 15 лет. Приобретенную или купленную постройку разрешается использовать в любых целях, в том числе для ремонта под жилье.

Автор: 19 октября 2022, 09:02 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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