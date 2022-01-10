Риски возрастают: у кого возникнут трудности с ипотекой в 2022 году

В течение всего предыдущего года уровень одобрения ипотеки снижался. В текущем году эта тенденция может сохраниться. Как предполагают эксперты, теперь банки будут проверять потенциальных заемщиков еще тщательнее, поэтому для некоторых категорий россиян риски отказа в ипотеке серьезно возрастают.
В первую очередь трудности будут возникать у россиян с высоким уровнем кредитной нагрузки – на этот параметр банки обращают теперь все больше внимания. К тому же, имеет знамение кредитная история: отказ могут получить те граждане, у которых прежде случались просрочки по кредитам.
Как и прежде, в 2022 году перед принятием решения по ипотеке банки будут оценивать уровень и стабильность дохода потенциального заемщика. Чем больше запрашиваемый кредит, тем выше должна быть зарплата заемщика. По информации "РБК Недвижимость", хороший доход в понимании банков — это примерно 80–100 тысяч рублей в месяц. Если говорить о Москве, то согласно ипотечной статистике, наиболее комфортным считается доход минимум в 150 тысяч рублей.
Также при выдаче ипотеки кредиторам важно, в какой сфере работает гражданин. Здесь у разных банков разные условия. С наименьшими трудностями столкнутся те, кто является сотрудником надежной организации, занимается востребованной на рынке деятельностью и имеет большой трудовой стаж.
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