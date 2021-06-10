В Москве подвели итоги конкурса "Облик реновации"

Победителями международного конкурса "Облик реновации" стали 39 команд, 52 концепции признаны лучшими



Российский и иностранные архитектурные бюро представили на международный конкурс "Облик реновации" в Москве 92 концепции. Работы оценивало профессиональное жюри из 32 экспертов. Это представители архитектурных школ, руководители крупных проектных организаций, представители общественности и власти. Важное условия конкурса – возможность реализации проектов с минимальными изменениями.

По итогу было отобрано 52 концепции и определены 39 победивших команд. Примечательно, что в их числе – бюро британского архитектора Захи Хадид, чьи дизайнерские решения известны во всем мире.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, одним из ключевых принципов программы реновации стало создание уникальных по своему облику кварталов. "Мы стараемся сформировать индивидуальный архитектурный стиль, по которому жители смогут идентифицировать свой район. <...> Мы получили от участников множество качественных и интересных концепций, которые помогут сделать кварталы особенными", – подчеркнул Бочкарев.

"Несмотря на всю сложность задачи, большинство конкурсантов блестяще справились с ней. Город получил богатейшую библиотеку визуальных приемов, в результате применения которых кварталы реновации обретут архитектурную индивидуальность, целостность, свое неповторимое лицо", — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Он так же отметил, что с помощью программы реновации столичные власти смогли обеспечить людей новым комфортным жильем и повысить качество общегородской среды.

