Россиян предупредили о подорожании жилья из-за льготной ипотеки

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила во вторник на заседании Совета по развитию финансового рынка. Экономист предупредила граждан о подорожании недвижимости.

Глава Центробанка рассказала, что в ряде регионов спрос на льготную ипотеку практически стал ажиотажным. Недобросовестные застройщики и финансовые организации пользуются этим и повышают цены.

ПО ТЕМЕ В России запускают новую льготную ипотеку – подробности

По словам Набиуллиной, главной задачей сегодня является обеспечение доступности жилья для россиян. Поэтому на рынке необходимо установить баланс спроса на недвижимость и предложения.

Председатель регулятора отметила, что потенциал для развития рынка льготной ипотеки в России есть, однако нельзя допустить образования в нем "пузыря". "Для этого нужен долгосрочный план по развитию рынка", – сказала она.

Набиуллина добавила, что сейчас работники Центробанка разрабатывают механизм поддержки россиян, которые хотят взять льготную ипотеку. Граждане смогут копить деньги на первоначальный взнос на специальном банковском счете.

Напомним, программа льготной ипотеки стартовала 17 апреля 2020 года и должна была действовать до 1 ноября. В конце октября председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о ее продлении до 1 июля следующего года.

Многие российские семьи уже воспользовались программой льготной ипотеки. Известно, что в период с мая по октябрь гражданам дали более 230 тысяч кредитов на общую сумму 669 миллиардов рублей.