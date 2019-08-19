"Девичий интерьер удался": гнездышко Семенович подвергли критике

Архитектор-дизайнер, фотограф Сергей Сапонов с профессиональной точки зрения оценил жилище самой известной в России bra, экс-солистке группы “Блестящие”, Анне Семенович. Эксперт уверен, что обстановка в ее 85-метровой квартире далека от идеала.

По словам собеседника "Дни.ру", квартира звезды на ул. Гиляровского – это подарок от родителей. При этом он добавил, что данные об этом разнятся, и в некоторых интервью Анна Семенович говорит о квартире, как о подарке бывшего визави.

"Певица заявляла, что стоимость недвижимости – порядка 40 миллионов рублей, но сейчас подобные квартиры продаются в вилке от 18 до 25 миллионов. Не будем придираться, возможно, Анна потратила 22 миллиона на ремонт своей достаточно небольшой квартиры", – отметил Сергей Сапонов. "Изначально приобретенную квартиру с ремонтом в восточном стиле Анна Семенович не оценила, и с подругой-дизайнером они отгрохали "Девичью светелку" в неоклассичестком стиле", – прокомментировал эксперт.

По его словам, небольшой тамбур с резными платяными шкафами серого цвета ведет в просторную гостиную, которая перетекает в кухню. "Обилие розового, пушистого и рюш нетривиально намекает, что девичий интерьер удался", – с иронией добавил Сапонов. Специалист рассказал, что по стилю и сюжету у Анны Семенович с Анастасией Волочковой один художник.

"Огромный черный аквариум, стоящий посреди комнаты немного отвлекает от общей цветовой разрозненности. Панно из зеркал с фацетом, серо-голубые стены в венецианской штукатурке, тряпки, выброшенные на карниз в виде штор и несколько полотен с лицом хозяйки борются за внимание глаза, уж слишком много цветовых и смысловых акцентов в гостиной Семенович", – раскритиковал интерьер звезды дизайнер.

По мнению Сапонова, последний гвоздь в крышку гроба гостиной исполнительницы вбивает натяжной глянцевый двухуровневый потолок розового цвета, который в Москве остался только в двух местах – гостиницах на час и в гостиной у Анны Семенович. "Сомнительный такой эксклюзив", – отметил эксперт.

Он добавил, что единственной вещью, заслуживающей внимания, является модульный диван с набивным рисунком от премиального российского производителя. "Анна в своих интервью заявляет, что приобретала мебель на сейлах, стоимость такого дивана даже со скидкой не может быть ниже 600 тысяч рублей", – заявил специалист.

В противовес декаданса в гостиной у Семенович в кухне царит спокойствие и выдержанность. "Черная матовая кухня с серебрянной патиной, со слов хозяйки, была заказана в Италии, но в дизайне кухни легко просматриваются детали, которые говорят о российском производителе бизнес-класса. Хотя Анна могла стать жертвой рекламы этого производителя, так как он заявляет именно об Итальянских корнях, хотя все производство сосредоточено в России", – высказался дизайнер.

По его словам, не смотря на это, стоимость кухни не менее миллиона рублей. "На полу, под стать мебели, серый керамогранит, на потолке молдинги и китайская люстра с серым текстилем. Китайская люстра в данном ключе отличный способ сэкономить и не проиграть в игру со стилем", – считает Сапонов.

Гардеробная Анны Семенович – просто мечта для большинства женщин. "Просторная, светлая, грамотно спланированная. Анна разместила встроенные открытые шкафы из белого МДФ с полками и штангами. Потолочная подсветка и огромная люстра отлично освещают лучшее помещение в квартире Семенович. Единственный минус – это текстиль, который лучше бы смотрелся в особняке Волочковой", – прокомментировал детали интерьера певицы дизайнер.

"Не смотря на дикий кич и декаданс в гостиной, которым Анна хотела, видимо, удивить своих гостей и рассказать о том, что она девушка со вкусом (прости, Анна, не вышло!), квартира Семенович – отличный образчик современного и уютного российского интерьера. Именно того интерьера, который должен быть в меру графичным, местами акцентным, немного контрастным", – отметил Сапонов. "Ну, а гостиная, скажем прямо, кто будет смотреть на интерьер гостиной в компании Анны Семенович, когда будуар-то удался?" - задался вопросом дизайнер.