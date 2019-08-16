"В ЗАГСе через час!": Семенович из клиники уводят под венец

Певица признавалась, что хочет обзавестись семьей, но не может найти достойного избранника. Один из поклонников исполнительницы в Stories предложил ей выйти замуж, на что та в ироничной манере ответила согласием. "Встречаемся в ЗАГСе через час", – сказала Семенович.
Анна предупредила, что она непростая девушка и для нее нужно создать особые условия. "Конечно, заберите. Но у этой красотки очень солидный райдер: апартаменты минимум 300 метров, вертолет в гараже, черная икра на завтрак. А еще она очень капризна и царапается. Потяните ли вы?" – заключила певица.
Звезда добавила, что дела у нее обстоят отлично и, по ее мнению, она сильно похорошела. На злопыхателей артистка старается не обращать внимания, так как для нее важно только собственное мнение.
Недавно Анна Семенович решила серьезно измениться. Она обратилась в специализированную клинику, с помощью которой хочет сбросить лишний вес. Ранее сообщалась, что исполнительница намерена похудеть, чтобы завести ребенка.
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