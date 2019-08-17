"Они красивее": Семенович призналась в любви к женщинам

Артистка высказалась в Stories о том, что ее привлекают представители обоих полов. Один из подписчиков отметил, что о 39-летней Анне Семенович говорят, будто она любит и мужчин, и женщин: "Говорят, вы бисексуалка. Это как?".
"Сексом люблю заниматься только с мужчинами, но женщин люблю больше, они красивее", – приводит ответ звезды Teleprogramma.pro. Отметим, что Анна Семенович является одной из самых желанных женщин на российской эстраде из-за своего пышного бюста. При этом о ее личной жизни известно мало. Ранее Анна Семенович призналась, что хотела бы выйти замуж за достойного мужчину и родить дочку.
"Как только найду достойного папу для детей, так сразу", – заявила Анна Семенович. Ребенок, по словам вокалистки, должен быть похож на нее. Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что артистка приводит себя в форму, чтобы забеременеть.
Певица является активной пользовательницей Instagram и ежедневно радует своих фанатов свежими фото и видео из личной жизни. Анна Семенович часто публикует откровенные снимки, которые собирают массу как положительных, так и отрицательных комментариев.
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