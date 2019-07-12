Семенович откровенно рассказала о будущем ребенке
Артистка сейчас в отпуске и отдыхает в Израиле, поэтому смогла выделить часок для общения с поклонниками. Анна Семенович разрешила подписчикам в Instagram задать ей несколько вопросов.
Многие интересовались личной жизнью знаменитости. Певица не давала прямых ответов, но в целом сложилось впечатление, что сердце Анны свободно. Семенович сообщила, что ценит в мужчинах такие качества, как смелость, силу, ум и чувство юмора.
"Конечно, любовь была, есть и будет. Особенно она проявляется, когда я смотрюсь в зеркало", – пошутила артистка.
Анна Семенович не стала отрицать, что хочет замуж, однако ее избранником может стать только достойный мужчина. Артистка мечтает родить возлюбленному дочь. Будущий ребенок, по словам звезды, должен быть похож на нее.
Следом звезда пояснила, когда именно заведет малыша. "Как только найду достойного папу для детей, так сразу", – заявила Анна Семенович.
Отметим, что вокалистка редко говорит о личной жизни. Известно, что пять лет назад звезда рассталась с гражданским мужем Иваном. Анна Семенович сообщала тогда, что они просто не сошлись характерами. Год спустя исполнительница закрутила роман с бизнесменом из Швейцарии, однако эти отношения ни к чему не привели. После в программе "Судьба человека" Анна Семенович сообщила, что ее сердце вновь занято, однако имя избранника называть отказалась.
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