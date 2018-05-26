Известный актер в шоке от дел Первого канала

Сергей Юрский стал героем программы Первого канала "Идеальный ремонт". Бригада специалистов нагрянула на дачу к артисту.



Все свободное время Юрский предпочитает проводить на даче. Но старый домик уже давно нуждался в ремонте. Специалисты Первого канала, увидев объект, пообещали актеру, что сделают его двухэтажный дом не только красивым, но еще и максимально удобным.

В итоге все обещая были выполнены, а Сергей Юрьевич был шокирован результатами ремонта. "Честно признаться, мне сложно поверить, что это наша дача. Удивительный результат. Снаружи выглядит сказочно, а внутри столько места", – сказал Юрский.

Супруга актера Наталья Тенякова тоже осталась довольна. Ее больше всего порадовало, что строители полностью изменили конструкцию лестницы. Несколько лет супругам приходилось использовать хлипкую стремянку, что оборачивалось для них риском для здоровья.

"Такой подарок. Может, это даже слишком хорошо для меня? Мне очень нравится, шикарный результат", – отметил Сергей Юрьевич.

По словам актера, теперь он с еще большим удовольствием будет проводить время на даче. Юрский признался, что давно мечтал о таком красивом загородном доме.

Актер Сергей Юрский – символ советского кинематографа. Он снимался в культовых фильмах "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя".

