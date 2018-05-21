Молодую жену Краско поймали в жарких объятьях качка

Нынешняя супруга народного артиста Ивана Краско Наталья Шевель прошла поверку на детекторе лжи. Девушку подозревают в измене.

В студии телепередачи "На самом деле" Первого канала появился Андрей Яловик. Молодой мужчина утверждал, что некий Евгений позвонил ему и попросил соблазнить супругу народного артиста за определенную сумму. Яловик признался, что ему это частично удалось.

"Мы встретились на набережной и там в первый раз я ее поцеловал", – вспоминает мужчина. Также Андрей отметил, что Наталья ему очень понравилась.

"Мне нужен был хоть какой-нибудь человек для того, чтобы перезагрузить свои эмоции. Я сказала ему, что у меня сложная семейная обстановка… У меня не было с этим человеком ничего, я не хочу и никогда не хотела", – пыталась оправдаться Краско. Однако проверка на полиграфе показала обратное, у Натальи были романтические чувства к Андрею.

Далее были продемонстрированы кадры со скрытой камеры, которая зафиксировала жаркий поцелуй Шевель с накаченным мужчиной, в котором признали Яловика. Это видео предоставила телевизионщикам бывшая супруга Ивана Ивановича Краско Наталья Вяль. Вяль поклялась присутствующим, что компромат она слила, не преследуя личных целей. Однако позже выяснилось, что бывшая жена уже приготовила спальное место для Ивана Ивановича в своей квартире.

После на съемочной площадке появился Иван Краско. Он вышел, чтобы сказать несколько слов в защиту своих любимых женщин. "В чем я убедился – две славные женщины видимо действительно меня любят. Я Наташе (Шевель. – Прим. ред.) говорю, с самого начала, что не верю я в твою сексуальную незаинтересованность. Придет время, когда ты найдешь себе молодого парня, молодого мужика и у тебя будет прекрасная жизнь. Моя цель была совсем не в этом, а продолжить свое педагогическое воздействие на нее. Если она изменит мне то, она для меня исчезнет навсегда", – заявил Иван Иванович.

Проходя тестирование на полиграфе народный артист признался, что не собирается разводится с Шевель, однако не исключает скорого воссоединения с бывшей супругой Вяль.Также Краско отметил, что, вероятно, у Натальи есть любовник.

"Я считаю, что она имеет право завести любовника, потому что мне все равно", – заявил артист. Иван Иванович заявил, что возможно его браку вскоре придет конец.