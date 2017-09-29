Кровля Центра художественной гимнастики прошла испытания на прочность

Уникальные конструкции крыши строящегося на территории спорткомплекса "Лужники" Центра художественной гимнастики успешно прошли испытания в аэродинамической трубе. Об этом рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

"Это уникальная конструкция", – отметил он. По словам Хуснуллина, крыша выдержала все нагрузки.

Руководитель стройкомплекса Москвы пояснил, что испытания кровли необходимо было провести с учетом всех климатических особенностей столицы. "Ни сильный ветер, ни дождь, ни обильный снегопад не страшны будущему гимнастическому центру", – добавил он.

У Центра художественной гимнастики будет современный и стильный дизайн. Кровля здания будет символизировать собой "летящую" ленту. Для ее создания используется алюминиевое фальцевое покрытие, которое изготовлено специально для сложной конструкции крыши. Что касается фасада, то в его отделке будет применено витражное остекление с алюминиевым профилем.

В составе Центра построят арену для проведений соревнований и тренировок, трибуны на ней будет частично трансформируемыми. Она будет вмещать 958 зрителей. Кроме того, появятся один тренажерный, два хореографических и три тренировочных зала. Кроме того, строители возведут современный медико-восстановительный центр, гостиницу на 39 номеров и пресс-центр.

Всего площадь объекта составит 23,5 тысячи квадратных метров, а общая его вместимость – четыре тысячи человек. В настоящее время возведены монолитные конструкции, ведется работы по устройству инженерных сетей внутри конструкции.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, качество строительства взято под особый контроль Мосгосстройнадзором, который проводит проверки объекта совместно с выездными лабораториями Центра экспертиз ("ЦЭИИС"). В ходе последней инспекции было проверено качество монолитных работ.

