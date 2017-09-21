Как без проблем сделать ремонт в съемной квартире

Ремонт – дело тонкое особенно, если хозяин четко дал понять, что в его планы никакие работы не входили. Самое главное быть бдительным и осмотреться "на берегу". Походите по своей будущей жилплощади, загляните во все уголки, даже шкафы легонько подвигайте, советуют эксперты онлайн-площадки по поиску и сдаче недвижимости в аренду "Локалс".

Если при осмотре жилья его качество полностью устраивает, можно смело подписывать договор. Если есть вопросы и претензии – надо об этом тут же поговорить. Обсудить все спорные моменты лучше сразу, до закрепления отношений на бумаге.

Но не отчаивайтесь, если постараться, вам не придется доживать до конца контракта в квартире с осыпающимся потолком и неожиданно потекшим краном, успокаивают эксперты арендаторов. Ситуация вовсе не безвыходная: все будет зависеть от вашего мастерства переговорщика и знания некоторых хитростей. Каких? Записывайте.

Ищите аргументы

Самая сложная категория хозяев – те, которые сдают квартиру только для заработка. Они не собираются передавать ее детям или жить в ней сами. Скорее всего, она досталась им от бабушки или они взяли ее в ипотеку и обставили на скорую руку икеевской мебелью. Оценили стоимость ее аренды и нашли вас. На этом они свои отношения с жилплощадью планировали прекратить.

В такой ситуации пойдите на небольшую хитрость. Во время осмотра расскажите немного о себе, о том, что вам здесь очень нравится, это то, что вы искали. Кстати, у вас отличная работа и регулярная зарплата. Еще раз вернитесь к тому, что вариант очень удобный. Добавьте, вскользь, что в этом отличном районе сдается на удивление много квартир. Выбирай – не хочу. А потом с энтузиазмом продолжайте осмотр. И когда хозяин уже будет готов ударить по рукам, чтобы вы не передумали и не сняли жилье в соседнем доме, отложите документы и задайте вопрос о ремонте. В большинстве случаев, собственник примет ваши условия. Ему тоже поскорее хочется с этим покончить и заняться своими делами. Главное, не переборщивать и не заявлять о желании сделать капитальный ремонт и передвинуть несущую стену.

Но что, если нужда что-то отремонтировать накрыла вас уже после заключения договора? Многие квартиры, особенно "бабушкины", полны сюрпризов. Неожиданно отлетают паркетные "елочки", взрывается праздничным фонтаном старый кран, отключается холодильник и даже…трескается унитаз! Вы сообщаете о том, что ремонт неизбежен, но хозяин категоричен. Мол, до вас тут все было в идеальном порядке. Сами виноваты.

Будьте тверды и вы. Расскажите о том, что квартиру нынче поменять не так уж и трудно. Рынок недвижимости переполнен отличными вариантами, которые доступны вашему карману. А вот сдавать такую "убитую" квартиру будет непросто. Но если в счет оплаты вам дадут возможность все исправить, ни один из участников процесса не испытает сильных трудностей.

Дорого - богато

Но бывает, когда жильцу недостаточно подкрасить подоконник или починить кран. Порой душа требует масштабных перемен: заменить старую плиту, убрать треснувшую раковину. Ну или хотя бы обои переклеить, вот эти, с пожелтевшими от времени рисунками. Можно договориться и об этом.

Чем современнее квартира, тем дороже она сдается. И когда вы съедете, оставив новую плиту и классные обои, цену можно будет поднять. А весь ремонт при этом ляжет на ваши плечи, собственнику не придется особенно трудиться. Главное – договоритесь сразу, что, увидев результат, вам он цену не поднимет. Напомните, что все купленное и отремонтированное, достанется тем, кто въедет после вас.

Лучше всегда договариваться мирно и с выгодой для обеих сторон. Но в крайнем случае, если владелец ни в какую на уступки не идет, напомните ему, что согласно статье 681-й Гражданского Кодекса России, если вы заключаете договор, то текущий, косметический, ремонт помещения – ваша обязанность, а капитальный – хозяина.

Эксперты онлайн-площадки "Локалс" рекомендуют найти в себе силы и немного потерпеть, не начинать разговор о ремонте сразу: "Перед началом переговоров об улучшении квартиры разумнее выждать два-три месяца, чтобы собственник убедился в том, что вы аккуратный жилец, ладите с соседями и вовремя вносите оплату. Если планы у вас грандиозные, лучше осуществлять их постепенно. Не требуйте всего и сразу, начните с малого. Но даже если вам потом удастся набрать обороты и собственник даст добро на более масштабный ремонт, сумма единовременных затрат не должна превышать половину вашей ежемесячной оплаты. И хотя бы минимальную часть расходов вы должны взять на себя. Перспектива доверительного и плодотворного сотрудничества вполне может подкупить".

Немаловажный нюанс. Если вы не обсудили вопрос ремонта в момент заключения договора, но позже все-таки по этой теме пришли к консенсусу, заключите еще один, дополнительный. В нем необходимо указать сумму, которую планируете потратить и на что именно, а также прописать, что все расходы идут в счет арендной платы.

В любом случае, помните о том, что к собственникам можно найти подход, и практически с любым человеком удастся договориться. Главное верить в то, что вы делаете, быть честным и убедительным.