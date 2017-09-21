Как без проблем сделать ремонт в съемной квартире

Караченцов в реанимации Бунт мигрантов в Москве Жуткий пожар в Ростове Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Четверг 21 сентября
Лента новостей
20:54
Умерла самая богатая женщина планеты
20:50
У режиссера Мережко подозревают инсульт
20:42
Самолет не долетел до Армении из-за курившего пассажира
20:38
В Белоруссию выслали почти тонну овощей
20:31
В Домодедово произошло ЧП с крупнейшим лайнером
20:23
В Прикамье нашли усеянный человеческими костями пляж
19:54
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
19:49
Пожизненно лишенная прав Багдасарян получила новый штраф
19:16
Зрители Московского цирка хлопали сломавшему шею акробату (видео)
18:51
Во время выступления Алиева в ООН его дочь строила гримасы
18:11
Порошенко готовит военный сценарий для Донбасса
18:08
Хилькевич плачет из-за несчастной любви
18:01
В небе над Химками заметили НЛО (фото)
17:52
Запад истерит из-за российско-белорусских учений
17:31
В Москве мигранты устроили новую провокацию
17:14
Автобус столкнулся с бетономешалкой в Зеленограде
17:11
Медведев сравнил США с похоронной командой
17:00
Керченский мост стал трагедией для Порошенко
16:45
Назван срок вымирания человечества
16:27
Дети прыгали из окон полыхающей 10-этажной гостиницы в Ростове
16:21
Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп
16:13
Рассказ о депрессивной "Алисе" развеселил Путина
16:12
Алсу показала красивого брата
16:07
Общество мешает архитектурному прогрессу в стране
16:01
Воспитательница детсада оказалась в центре секс-скандала
15:50
Раскрыта причина безграмотности Трампа
15:44
Звезда "Дома-2": Молодые девочки хотят все и сразу
15:35
В Госдуме появится комитет по контролю и регламенту
15:33
Навка провела ночь с мужем Заворотнюк
15:30
Путин выиграл у Меркель со счетом 5:2
15:17
Думские фракции определят приоритетные законопроекты
15:12
Муж Собчак готовится быть первой леди
15:08
Волочкову в розовом боди подняли на смех
15:01
Ученые раскрыли секрет роста пениса
14:41
Открылись странные подробности о бунте мигрантов в Москве
14:35
США натравили на Меркель хакеров-нацистов
14:34
Друг выкинул именинницу с балкона в Москве
14:26
Надежда Савченко отказалась от образа секс-бомбы
14:18
Освободившийся Александр Носик пришел в гости к кошечкам
14:18
В Москве 6-летнего мальчика похитили на глазах у матери
14:18
В Сколково обсудили безопасность детей
14:16
Звезда сериала "Ольга" решилась на страшный шаг из-за смерти всех родных
14:01
Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России
14:01
Максима Галкина задержали при покупке наркотиков
13:52
Лучшие экранизации романов Стивена Кинга
13:44
Названы лучшие фильмы о вампирах
13:35
Варум бросила мужа ради известного певца
13:29
Легендарный iPhone перестанут продавать в России
13:26
Невежественный Трамп опозорился на публике в ООН
13:26
Врач-эндоскопист порвал пищевод пациентке
13:21
Собчак стала жертвой мошенников
13:06
Джоли пришла в ярость от интимного вопроса на шоу
12:57
Учительнице грозит пожизненный срок за секс со школьниками
12:56
У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
12:44
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
12:31
Москва отвесила финансовую пощечину Киеву
12:30
В Москве появился новый способ проверить автомобиль
12:23
Сломавший в Москве шею акробат умер в больнице
12:21
Внебрачный сын добивается признания от Ливанова
12:18
На МКАД реконструируют еще одну развязку
12:10
Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой
11:56
В Сети высмеяли странное бегство Порошенко и Пенса
11:46
Пожилая Макрон затмила красотой жену Порошенко
11:36
В России разработали антишпионский смартфон
11:23
Почему в "Москве" взбунтовались сотни мигрантов
11:19
Названа причина спонтанных оргазмов женщины
11:17
Американцы раскусили ложь Порошенко
11:15
Ведущая Первого канала объявила о третьей беременности
10:53
Беглянка из КНДР раскрыла извращения Ким Чен Ына
10:44
Mercedes E-class All Terrain. Первый в роду
10:40
Сын назвал неожиданную причину перевода Караченцова в реанимацию
10:26
В космосе найден пылящий двойной астероид
10:14
Яковлева оправдалась за вранье о Глаголевой
10:10
Выступление Трампа назвали собачьим лаем
10:06
В Подмосковье горела церковь XIX века
09:56
Меланью разнесли за розовый "халат уборщицы"
09:48
Актеру Николаю Караченцову стало хуже
09:36
Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя
09:36
Активы объединенных Промсвязьбанка и банка "Возрождение" составят 1,4 трлн рублей
09:17
Грязная выходка Бузовой спровоцировала Пригожина на признание
09:14
Актриса Шахова стала жертвой черных риелторов
09:14
Под Москвой водитель иномарки сбил девочку и скрылся
09:00
ЦБ оставил без лицензии столичный банк
08:49
Перевод речи Порошенко на русский взбесил Украину
08:43
Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона
08:40
Нечем дышать: города России с самым грязным воздухом
08:36
В столице уволенный работник украл экскаватор
08:17
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
00:52
Изувеченного Градского с адской болью вывели петь с Кобзоном
22:00
Разгром террористов под Идлибом попал на видео
21:53
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
21:34
Бывший муж сделал Максаковой больно
21:34
Морган Фримен удивил мир нелепой атакой на Россию
21:29
Рассказавший о цензуре редактор КВН изменил мнение после слов Маслякова
21:11
В Перми экстренно сел самолет из Китая
21:07
На юге столицы автобус попал в смертельную аварию
21:02
Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой
21:01
В Москве перевернулась скорая
20:48
Кого накажут за смертельное ДТП с Сердюковым
20:25
Поклонская о "Матильде": Грех и яд
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фриске перекосило от слов любимого внука
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
Брошенная жена Казаченко закатила истерику на "Пусть говорят"
Фото с веселой вечеринки дочек Глаголевой
Подробности смертельного ДТП с Сердюковым
Недвижимость

Как без проблем сделать ремонт в съемной квартире

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov
Ремонт – дело тонкое особенно, если хозяин четко дал понять, что в его планы никакие работы не входили. Самое главное быть бдительным и осмотреться "на берегу". Походите по своей будущей жилплощади, загляните во все уголки, даже шкафы легонько подвигайте, советуют эксперты онлайн-площадки по поиску и сдаче недвижимости в аренду "Локалс".
прочитано 42 раза

Если при осмотре жилья его качество полностью устраивает, можно смело подписывать договор. Если есть вопросы и претензии – надо об этом тут же поговорить. Обсудить все спорные моменты лучше сразу, до закрепления отношений на бумаге.

Но не отчаивайтесь, если постараться, вам не придется доживать до конца контракта в квартире с осыпающимся потолком и неожиданно потекшим краном, успокаивают эксперты арендаторов. Ситуация вовсе не безвыходная: все будет зависеть от вашего мастерства переговорщика и знания некоторых хитростей. Каких? Записывайте.

Ищите аргументы

Самая сложная категория хозяев – те, которые сдают квартиру только для заработка. Они не собираются передавать ее детям или жить в ней сами. Скорее всего, она досталась им от бабушки или они взяли ее в ипотеку и обставили на скорую руку икеевской мебелью. Оценили стоимость ее аренды и нашли вас. На этом они свои отношения с жилплощадью планировали прекратить.

В такой ситуации пойдите на небольшую хитрость. Во время осмотра расскажите немного о себе, о том, что вам здесь очень нравится, это то, что вы искали. Кстати, у вас отличная работа и регулярная зарплата. Еще раз вернитесь к тому, что вариант очень удобный. Добавьте, вскользь, что в этом отличном районе сдается на удивление много квартир. Выбирай – не хочу. А потом с энтузиазмом продолжайте осмотр. И когда хозяин уже будет готов ударить по рукам, чтобы вы не передумали и не сняли жилье в соседнем доме, отложите документы и задайте вопрос о ремонте. В большинстве случаев, собственник примет ваши условия. Ему тоже поскорее хочется с этим покончить и заняться своими делами. Главное, не переборщивать и не заявлять о желании сделать капитальный ремонт и передвинуть несущую стену.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov

Но что, если нужда что-то отремонтировать накрыла вас уже после заключения договора? Многие квартиры, особенно "бабушкины", полны сюрпризов. Неожиданно отлетают паркетные "елочки", взрывается праздничным фонтаном старый кран, отключается холодильник и даже…трескается унитаз! Вы сообщаете о том, что ремонт неизбежен, но хозяин категоричен. Мол, до вас тут все было в идеальном порядке. Сами виноваты.

Будьте тверды и вы. Расскажите о том, что квартиру нынче поменять не так уж и трудно. Рынок недвижимости переполнен отличными вариантами, которые доступны вашему карману. А вот сдавать такую "убитую" квартиру будет непросто. Но если в счет оплаты вам дадут возможность все исправить, ни один из участников процесса не испытает сильных трудностей.

Дорого - богато

Но бывает, когда жильцу недостаточно подкрасить подоконник или починить кран. Порой душа требует масштабных перемен: заменить старую плиту, убрать треснувшую раковину.  Ну или хотя бы обои переклеить, вот эти, с пожелтевшими от времени рисунками. Можно договориться и об этом.

Чем современнее квартира, тем дороже она сдается. И когда вы съедете, оставив новую плиту и классные обои, цену можно будет поднять. А весь ремонт при этом ляжет на ваши плечи, собственнику не придется особенно трудиться. Главное – договоритесь сразу, что, увидев результат, вам он цену не поднимет. Напомните, что все купленное и отремонтированное, достанется тем, кто въедет после вас.

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter

Лучше всегда договариваться мирно и с выгодой для обеих сторон. Но в крайнем случае, если владелец ни в какую на уступки не идет, напомните ему, что согласно статье 681-й Гражданского Кодекса России, если вы заключаете договор, то текущий, косметический, ремонт помещения – ваша обязанность, а капитальный – хозяина.

Эксперты онлайн-площадки "Локалс" рекомендуют найти в себе силы и немного потерпеть, не начинать разговор о ремонте сразу: "Перед началом переговоров об улучшении квартиры разумнее выждать два-три месяца, чтобы собственник убедился в том, что вы аккуратный жилец, ладите с соседями и вовремя вносите оплату. Если планы у вас грандиозные, лучше осуществлять их постепенно. Не требуйте всего и сразу, начните с малого. Но даже если вам потом удастся набрать обороты и собственник даст добро на более масштабный ремонт, сумма единовременных затрат не должна превышать половину вашей ежемесячной оплаты. И хотя бы минимальную часть расходов вы должны взять на себя. Перспектива доверительного и плодотворного сотрудничества вполне может подкупить".

Немаловажный нюанс. Если вы не обсудили вопрос ремонта в момент заключения договора, но позже все-таки по этой теме пришли к консенсусу, заключите еще один, дополнительный.  В нем необходимо указать сумму, которую планируете потратить и на что именно, а также прописать, что все расходы идут в счет арендной платы.

В любом случае, помните о том, что к собственникам можно найти подход, и практически с любым человеком удастся договориться. Главное верить в то, что вы делаете, быть честным и убедительным.

21 сентября 2017, 21:31

комментарии

Политика

Трамп унизил Украину на встрече с Порошенко
Путин выиграл у Меркель со счетом 5:2
Раскрыта причина безграмотности Трампа
Керченский мост стал трагедией для Порошенко

Шоу-бизнес

Бузова оставила странное сообщение
Навка провела ночь с мужем Заворотнюк
Муж Собчак готовится быть первой леди
Волочкову в розовом боди подняли на смех

Проишествия

Умерла самая богатая женщина планеты
Ведущего НТВ ограбили на съемках программы (видео)
В Москве мигранты устроили новую провокацию
Зрители Московского цирка хлопали сломавшему шею акробату (видео)

Lifestyle

Определен российский претендент на "Оскар"
Названы лучшие фильмы о вампирах
Малахов разоблачил Поклонскую и Учителя
Поклонская о "Матильде": Грех и яд
Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала объявила о третьей беременности

Женщина оставила позади все предрассудки
Шоу-бизнес

Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски

Внимание cемитысячного Кремля было приковано к именитой гимнастке
Шоу-бизнес

Волочкову в розовом боди подняли на смех

Балерина опубликовала фото, на котором позирует в образе певицы Мадонны
Регионы

Дети прыгали из окон полыхающей 10-этажной гостиницы в Ростове

Стали известны подробности жуткого пожара

Гороскоп

Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться
Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж

Фоторепортажи

Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
Освободившийся Александр Носик пришел в гости к кошечкам
Лучшие экранизации романов Стивена Кинга
Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона

Спорт

Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России
Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой
Британские паралимпийцы специально укорачивают себе конечности
Прикованному к постели Шумахеру дали новую надежду

Регионы

Дети прыгали из окон полыхающей 10-этажной гостиницы в Ростове
В небе над Химками заметили НЛО (фото)
У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса
Актриса Шахова стала жертвой черных риелторов
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru