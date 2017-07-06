На ВДНХ открылась шоу-рум программы реновации

В столице начал работу Московский урбанистический форум. В рамках него на ВДНХ открылась шоу-рум проекта реновации. Как рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, все желающие смогут прийти на выставку и ознакомиться с программой переселения из хрущевок.

Как рассказал Сергей Левкин, шоу-рум представляет собой один этаж здания, куда будут переселять жильцов домов, включенных в программу реновации. По словам руководителя департамента градостроительной политики, экспозиция включает элементы благоустройства, в том числе малые формы, детские площадки, газоны и многое другое.

"Сегодня каждый житель, желающий посмотреть, может приехать на ВДНХ в павильон №75, зайти в конкретную квартиру и посмотреть, какая будет дверь, какой будет пол, как будет обеспечена безопасность", - сказал столичный чиновник. Он добавил, что возводимые по программе дома будут соответствовать уровню комфорт-класса.

Левкин подчеркнул, что при возведении жилья будут использовать современные материалы, которые удовлетворяют самым строгим требованиям с точки зрения комфорта и безопасности. Каждый компонент, применяемый в строительстве, находится под особым контролем, который осуществляют специальные технологичные лаборатории.

В шоу-рум представлены практически все, что будет использоваться при строительстве жилья по программе реновации. На экспозиции можно ознакомиться с образцами материалов и фурнитуры для внутренней отделки, вплоть до дверных ручек и сантехнического оборудования.

Напомним, с 6 по 12 июля в Москве проходит ежегодный урбанистический форум. Это значимое событие в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее в России и одно из самых больших и представительных в мире.

Площадки форума собирают ведущих экспертов в области урбанистики из разных стран мира, представителей бизнеса и органов власти. В этом году ключевая тема для обсуждения – "Эпоха агломераций, новая карта мира". Эксперты обсудят модели городского менеджмента и разберут лучшие подходы к управлению Московской агломерацией.