Что покажет Москва на VII урбанистическом форуме

6 июля откроется VII Московский урбанистический форум. В этом году он будет посвящен теме развития городских агломераций и объединит сразу несколько форматов: деловую программу, масштабную выставку, экспериментальные лаборатории и городской фестиваль.

Масштабный смотр архитектурных новинок, девелоперских и инвестиционных проектов впервые пройдет в 75-м павильоне ВДНХ, – благодаря этому площадь экспозиции увеличится втрое, до 15 тысяч квадратных метров. Это будет крупнейшая девелоперская выставка, открытая для всех желающих. Нынешний форум обещает побить и рекорды посещаемости: 40 стран, 400 спикеров, 15 тысяч участников деловой программы, около 30 тысяч гостей, более 20 внешних городских площадок, которые принимают участие в фестивале столичных сообществ.

Руководитель московского стройкомплекса Марат Хуснуллин рассказал в преддверии форума, что в этом году в Москву приедет как никогда представительная команда из-за рубежа, в том числе мэры крупных городов. "Из года в год мы растем по уровню. Кроме форума, мы представим на ВДНХ большую экспозицию городских проектов во всех отраслях, не только в строительстве", – отметил Хуснуллин.

По его словам, столичные власти внимательно следят, как влияет развитие агломераций на развитие страны и анализируют происходящие процессы с учетом мирового опыта. "Делая исследование к форуму, мы узнали для себя интересную цифру: московская агломерация создает работу для двух миллионов 200 тысяч граждан России", – сообщил столичный чиновник.





Хуснуллин определил высокую конкуренцию столицы на мировом уровне среди подобных по размеру, а также числу жителей агломераций как одну из задач, решением которой занимаются московские власти.

Один из проектов столичного стройкомплекса, который будет представлен на площадке урбанистического форума, – Новая Москва, отметившая совсем недавно свой первый юбилей. Пять лет назад столица России приросла новыми территориями за счет создания Новомосковского и Троицкого административных округов. Марат Хуснуллин назвал Новую Москву мегапроектом, сравнив его по масштабам с развитием транспортной системы и реновацией.





"По объемам строительства метро мы уже конкурируем с китайскими городами, несмотря на то, что китайцев в десять раз больше, чем россиян. Мы также очень серьезными темпами приращиваем объем построенной уличной транспортной сети и находимся в тройке мировых лидеров по строительству транспортной инфраструктуры", – заключил Хуснуллин.