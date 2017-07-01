Путин подписал закон о реновации в Москве

Президент России Владимир Путин одобрил реновацию жилья в столице. Он подписал соответствующий закон. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает снос ветхих жилых зданий и переселение москвичей в новые дома. Поправки к документу гарантируют соблюдение прав жильцов и собственников нежилых помещений.
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