Путин подписал закон о реновации в Москве

Президент России Владимир Путин одобрил реновацию жилья в столице. Он подписал соответствующий закон. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает снос ветхих жилых зданий и переселение москвичей в новые дома. Поправки к документу гарантируют соблюдение прав жильцов и собственников нежилых помещений.