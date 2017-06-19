Британец построил на пляже трехэтажный подземный домик

Британец Колин Ферз построил на берегу пляжа маленький разноцветный домик. Примечательно, что на самом деле это трехэтажное здание, две комнаты которого расположены глубоко под песком.

Видеозапись, на которой запечатлен домик, была опубликована на канале строителя на YouTube еще 15 июня 2017 года. За четыре дня его посмотрело около трех с половиной миллионов человек, под ним поставили "лайк" более 90 тысяч пользователей. На видеозаписи видно, что между этажами здания можно перемещаться через специальные люки. Под землей в домике находятся детская комната и гостиная с чайным столиком. Отметим, что после съемок Колин Ферз демонтировал эту постройку.