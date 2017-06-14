Москва нашла 300 площадок для старта реновации

Городские власти провели предварительный отбор мест, где можно начать реализацию программы по переселению жителей пятиэтажек в комфортное жилье. Как рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, пока найдено около трех сотен площадок.



По его словам, в городе была проведена гигантскую работа: "В прямом смысле слова прочесали весь город, нашли все потенциально возможные участки". На найденных площадках, сказал он, можно построить около 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

В то же время, как отметил Хуснуллин, не все возможные места застройки являются свободными. Однако городские власти работают по вопросу их освобождения под возведение домов и даже готовы при необходимости изменить градостроительное решение, отмечают "Аргументы и факты".

Сейчас, сказал столичный чиновник, под четверть всей программы реновации уже есть земля. "Этого достаточно, чтобы поднять волну, то есть начать строить и волнами переселять людей", – заверил он.

Глава стройкомплекса уточнил, что площадки для возведения нового жилья не сосредоточены в нескольких районах, а достаточно равномерно распределены по всей городской территории. Это, по словам Марата Хуснуллина, является "колоссальной градостроительной победой.

"Мы можем всем жителям сказать: "Вы останетесь в своем районе, а большинство из вас останется даже в своем квартале... Если вы сами, конечно, от этой возможности не откажетесь".