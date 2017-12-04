Жилье на месте "Черкизона" и Ховринской больницы начнут строить в 2018 году
Он рассказал, что недавно в собственность города были
переданы около 26 гектаров территории бывшего Черкизовского рынка. По словам
Марата Хуснуллина, уже идет проектирование новых кварталов.
"В следующем году мы начнем на этой площадке строительство, – сказал он. – Сюда смогут переселиться жильцы сносимых пятиэтажек Измайловского района".
Также, отметил чиновник, в течение следующего года на месте Ховринской больницы начнется возведение жилья для тех, кто живет в хрущевках, сносимых по программе реновации. По словам Хуснуллина, в течение двух-трех месяцев начнется снос долгостроя.
"Демонтаж займет до пяти месяцев, а после этого здесь начнется строительство нового жилого квартала".
Глава московского строительного комплекса добавил, что большая часть жилья на месте Ховринской больницы будет предназначена для переселенцев по программе реновации. А часть квартир, которые окажутся невостребованными, выставят на продажу.
"Решение о начале продаж будет приниматься только после того, как мы поймем количество переселяемых сюда жителей сносимых по программе домов. Это лет через пять, может быть, семь", – цитирует Хуснуллина "Интерфакс".
Ранее он сообщил, что продажа излишков недвижимости, построенной в рамках реновации, начнется через пять-шесть лет. По словам Хуснуллина, вырученные от продажи жилья деньги будут направлены на реализацию программы реновации, что позволит сделать ее самоокупаемой.
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