Жилье на месте "Черкизона" и Ховринской больницы начнут строить в 2018 году

Возведение жилых домов в рамках программы реновации на месте бывшего Черкизовского рынка и недостроенной Ховринской больницы планируется начать в 2018 году. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что недавно в собственность города были переданы около 26 гектаров территории бывшего Черкизовского рынка. По словам Марата Хуснуллина, уже идет проектирование новых кварталов.



"В следующем году мы начнем на этой площадке строительство, – сказал он. – Сюда смогут переселиться жильцы сносимых пятиэтажек Измайловского района".

Также, отметил чиновник, в течение следующего года на месте Ховринской больницы начнется возведение жилья для тех, кто живет в хрущевках, сносимых по программе реновации. По словам Хуснуллина, в течение двух-трех месяцев начнется снос долгостроя.

"Демонтаж займет до пяти месяцев, а после этого здесь начнется строительство нового жилого квартала".

Глава московского строительного комплекса добавил, что большая часть жилья на месте Ховринской больницы будет предназначена для переселенцев по программе реновации. А часть квартир, которые окажутся невостребованными, выставят на продажу.

"Решение о начале продаж будет приниматься только после того, как мы поймем количество переселяемых сюда жителей сносимых по программе домов. Это лет через пять, может быть, семь", – цитирует Хуснуллина "Интерфакс".

Ранее он сообщил, что продажа излишков недвижимости, построенной в рамках реновации, начнется через пять-шесть лет. По словам Хуснуллина, вырученные от продажи жилья деньги будут направлены на реализацию программы реновации, что позволит сделать ее самоокупаемой.