Чайка и Бастрыкин просят у Путина денег на жилье

Генеральный прокурор России Юрий Чайка и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту с просьбой увеличить финансирование. Ведомствам не хватает денег на жилье для сотрудников.

В общей сложности Чайка и Бастрыкин попросили выделить 26,6 миллиарда рублей: 19 – Генеральной прокуратуре и 7,6 – Следственному комитету. Запрос чиновников переадресован Министерству строительства и Министерству финансов.

Текст обращения гласит, что среди прокурорских работников на получение квартиры претендуют порядка 3,5 тысячи человек. В ведомстве посчитали, что для покупки жилплощади на семью из трех человек нужно около пяти миллионов рублей. В Следственном комитете вели расчеты на квартиру для одного человека.

В профильных министерствах сообщили, что пока выполнение запроса Чайки и Бастрыкина не представляется возможным. Согласно законодательству, следователям и прокурорам не положены единовременные социальные выплаты для покупки или строительства жилья – им предоставляются служебные квартиры. В Генпрокуратуре предложили внести соответствующие изменения в законодательство.

"Такое решение позволяет сотруднику изначально приобрести жилье в собственность, вместо того чтобы проживать в служебном помещении. Более того, в случае получения денежной выплаты существенно расширяются возможности работника по выбору места приобретения жилья и его форме", – цитирует "Коммерсантъ" начальника главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Сергея Сергеева. В профильных министерствах не стали возражать, а пока предложили Чайке и Бастрыкину пользоваться бюджетными средствами, выделенными ведомствам.