На mos.ru стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами

Москвичи познакомятся с нововведениями избирательного процесса.



Тестирование продлится до 14:00 25 августа. Принять участие могут граждане России в возрасте от 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на портале mos.ru.

Принять участие можно по ссылке. Проверка возможности онлайн-голосования доступна в личном кабинете на mos.ru.

Участникам тестового голосования нужно ответить на вопрос "Какое мероприятие для жителей Вы бы выбрали на День города?". Москвичи могут выбрать несколько вариантов: бесплатная городская парковка, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках, бесплатное посещение городских музеев, пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Проголосовать на участках или отдать свой голос онлайн можно будет с 08:00 до 20:00.

Принявшие участие в дистанционном электронном голосовании станут участниками розыгрышей программы "Миллион призов". С соответствующей инициативой выступил столичный бизнес.