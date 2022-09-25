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Политика
Иностранные наблюдатели высоко оценили ход референдумов в Москве

Иностранные наблюдатели высоко оценили ход референдумов в Москве

В столице референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходят в присутствии иностранных наблюдателей. Они отмечают максимальную прозрачность процесса.
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Иностранных наблюдателей допустили на участковые избирательные комиссии. Они обратили внимание на высокую организацию процесса волеизъявления.

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Голосование полностью соответствует самым высоким требованиям демократического процесса, заявил наблюдатель из Италии Иво Старц. Проведение референдумов в течение нескольких дней логически объяснимо, считает он.

"Если бы референдумы проходили в более сжатые сроки, наверняка не все желающие смогли бы принять в нем участие смогли бы это сделать", – пояснил наблюдатель.

Высоко оценили ход референдумов и представители Словении. Наблюдатель из Любляны Марьяна Шемрл отметила, что референдумы проходят свободно и отлично организованы.

"Люди приходят для того, чтобы изъявить свою свободную волю, абсолютно не принужденно", – приводит слова наблюдателя Агентство городских новостей "Москва".

В Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. В РФ для жителей этих регионов организованы участки для голосования.

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Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Автор: 25 сентября 2022, 15:57 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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