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Политика
"Ничего не бойтесь": Володин пообещал поддержать решение жителей Донбасса войти в состав РФ

"Ничего не бойтесь": Володин пообещал поддержать решение жителей Донбасса войти в состав РФ

Россия поддержит выбор ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если они решат войти в ее состав. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Политик призвал Запад перестать пугать Россию последствиями. Он напомнил, что Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, закрывал глаза на гибель стариков, женщин и детей, поддерживал киевский режим.

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"ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать", – заявил Володин.

У жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение. Оно закреплено в Уставе ООН, отметил спикер.

Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим", – написал Володин.

Голосование на референдумах о вхождении в состав России в пятницу, 23 сентября, началось в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Оно продлится до 27 сентября включительно.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 23 сентября 2022, 10:25 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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