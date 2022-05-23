Олигофрен, психопат и мокрая курица: Соседов катком проехался по западным политикам

На фоне специальной военной операции России на Украине в значительной степени усилилось противостояние нашей страны с западным миром. Бесчисленные попытки Брюсселя и Вашингтона оказать давление на Москву сегодня вызывают критическую реакцию не только со стороны экспертного сообщества, но и со стороны людей, которые, казалось бы, не специализируются в политической сфере.
Меж тем, неоднозначное поведение западных лидеров вынудило журналиста, телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова проехаться по ним катком. Он поделился своими мыслями с интернет-изданием "Подмосковье сегодня". Под удар попали канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден.
Критик назвал главу правительства Соединенного Королевства пациентом психиатрической больницы. Не меньше досталось и его подчиненной. Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс журналист сравнил с мокрой курицей.
Критике подвергся и руководитель немецкого кабмина. Сергей Соседов обратил особое внимание на лицо Олафа Шольца, оценив последнего как олигофрена. Кроме того, он раскритиковал американского лидера.
"Джо Байден – совершенно больной человек", – подчеркнул телеведущий.
По его словам, раньше США тоже правили слабые правители, однако сегодня эта страна опустилась до уровня "плинтуса в политике". Сергей Соседов выразил сожаления, что американцев представляет нынешний хозяин Белого дома. При этом критик выразил уверенность, что сам Джо Байден не может руководить государством, поэтому за него это делаю другие люди.