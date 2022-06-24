"Собирают коалицию": Лавров раскрыл план НАТО и ЕС по нападению на Россию

Еще задолго до начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса от неонацистов, контролируемых преступным киевским режимом, Россия предлагала НАТО и США обменяться гарантиями безопасности, исключив потенциальное членство Украины в Североатлантическом альянсе. Брюссель и Вашингтон похоронили все мирные усилия отечественных дипломатов, бросив при этом своих киевских партнеров на произвол судьбы.
А в наши дни Евросоюз и НАТО фактически собирают коалицию против нашей страны. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, они готовятся к войне. План по нападению дипломат раскрыл во время своего визита в Баку.
На пресс-конференции с азербайджанским коллегой министр иностранных дел России напомнил, как глава нацистской Германии Адольф Гитлер готовился к войне с Советским Союзом. По его словам, фюрер сплотил вокруг себя значительную часть европейских держав.
Аналогично сегодня действуют ЕС и военно-политический блок, уверен глава МИД РФ. Политик заявил, что для противодействия Москве уже собирается коалиция из европейских стран. При этом министр подчеркнул, что наша страна будет внимательно следить за действиями Брюсселя.
По словам дипломата, без внимания со стороны России не останутся также Украина и Молдавия после того, как Евросоюз предоставил им статус кандидатов на вступление. Сергей Лавров уверен, что царящая в Европе "русофобская заряженность" не закончится в скором времени.