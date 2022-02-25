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Спецоперация на Украине
"Кровь, грязь, разруха": Эксперт заявил о будущем Украины

"Кровь, грязь, разруха": Эксперт заявил о будущем Украины

Военный эксперт Юрий Котенок рассказал о возможном дальнейшем развитии событий на Украине.

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На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации при поддержке российских войск. Отрядам ДНР и ЛНР шаг за шагом удается отвоевать территорию Донбасса и вырвать ее из лап неонацистов.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

Военный эксперт Юрий Котенок считает, что после спецоперации России придется долго "исцелять" Украину. Это исторический долг нашей страны, уверен эксперт. Он призвал россиян не противоречить своей стране и поддержать президента, который решился на отважный шаг.

Котенок прогнозирует, что сроки проведения спецоперации на Украине могут быть разными в зависимости от успеха работы российских и донецких войск. Он считает, что это может занять от двух недель до месяца. Все зависит от того, насколько украинские военнослужащие быстро смогут реально взглянуть на вещи и сложить оружие. Стрельба фактически никому не нужна, все хотят мира, подчеркнул эксперт. Военные действия – это страшно, и все это знают.

"Это кровь, грязь, лишения, разруха", – отметил Котенок.

Он добавил, что армия России сейчас выполняет тяжелую работу, которая каждую минуту грозит ей смертью. Он отметил, что Запад предполагает развитие событий на Украине и считает, что взятие Киева займет 96 часов.

Одним из возможных дальнейших сценариев эксперт видит блокировку Киева и принуждение действующих украинских властей к капитуляции. Украина ранее заявляла, что готова к переговорам в нейтральном статусе, однако пока это не так, и они лукавят, надеясь на что-то, считают военные специалисты.


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Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2022, 19:02 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость959657
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Размазать нацистскую мразь!!!!!!!!!!
ГЭБНЯ ФСБ
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Гость4858689
Жалко что такую спецоперацию Россия не начала намного раньше! надо было давно размазать этих нациков. Только время упустили и позволили этим тварям окопаться на Украине, позволили прийти к власти дуракам и убийцам, позволили пендосам накачать её оружием. всех нациков в лагеря! и не Россия будет восстанавливать этот разворованный край, а нацики.
ПЕРВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА НАРЫ И КУКАРЕЧНУЮ
Гость4858689
Пожаловаться Ответить
Жалко что такую спецоперацию Россия не начала намного раньше! надо было давно размазать этих нациков. Только время упустили и позволили этим тварям окопаться на Украине, позволили прийти к власти дуракам и убийцам, позволили пендосам накачать её оружием. всех нациков в лагеря! и не Россия будет восстанавливать этот разворованный край, а нацики.
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