На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации при поддержке российских войск. Отрядам ДНР и ЛНР шаг за шагом удается отвоевать территорию Донбасса и вырвать ее из лап неонацистов.
Военный эксперт Юрий Котенок считает, что после спецоперации России придется долго "исцелять" Украину. Это исторический долг нашей страны, уверен эксперт. Он призвал россиян не противоречить своей стране и поддержать президента, который решился на отважный шаг.
Котенок прогнозирует, что сроки проведения спецоперации на Украине могут быть разными в зависимости от успеха работы российских и донецких войск. Он считает, что это может занять от двух недель до месяца. Все зависит от того, насколько украинские военнослужащие быстро смогут реально взглянуть на вещи и сложить оружие. Стрельба фактически никому не нужна, все хотят мира, подчеркнул эксперт. Военные действия – это страшно, и все это знают.
"Это кровь, грязь, лишения, разруха", – отметил Котенок.
Он добавил, что армия России сейчас выполняет тяжелую работу, которая каждую минуту грозит ей смертью. Он отметил, что Запад предполагает развитие событий на Украине и считает, что взятие Киева займет 96 часов.
Одним из возможных дальнейших сценариев эксперт видит блокировку Киева и принуждение действующих украинских властей к капитуляции. Украина ранее заявляла, что готова к переговорам в нейтральном статусе, однако пока это не так, и они лукавят, надеясь на что-то, считают военные специалисты.