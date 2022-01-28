Беспорядки в Казахстане Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Я хочу сдохнуть": Похоронивший жену Шепелев поседел на всю голову
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
партнеры
Пятница
28 января
Лента новостей
21:26
Итальянский сенатор поддержал Россию в ее противостоянии с НАТО: Надеюсь, здравый смысл возобладает
21:11
"А что сразу не в зад?": Сергей Глушко нашел новый способ наклюкаться
20:39
Какие льготы по имущественному налогу положены российским пенсионерам
20:31
"Я – жертва": Собчак рассказала о проклятии
20:10
"Потрясающе!": Лохматая Пугачева взяла в рот за спиной у Галкина
19:55
Располневшая Решетова показала изменившуюся фигуру
19:23
В плохом состоянии: появилась информация о плачевном положении рвущейся во МХАТ Дорониной
19:19
Бывший муж Бородиной грезит о крепких отношениях после развода
19:06
"Ой!": Голый Нагиев с сальной головкой возбудил россиян
19:02
На трассе под Петербургом столкнулись пять машин
18:39
Под Ульяновском разбился военный самолет Ми-8
18:26
"Прекращаем репетиции и отменяем премьеру": новый виток скандала в театре Ермоловой
18:10
"Молимся": Маленькие внуки онкобольного Юдашкина довели до слез
18:03
Лавров пристыдил НАТО за ответ на требования по гарантиям безопасности
17:56
"Пора правнуков нянчить бы": престарелого Петросяна с сыном осадили
17:31
Голубкина разоблачила предполагаемого сына Абдулова и ошарашила признанием
17:24
"Борьба за жизнь": мечтающую умереть дома Поргину могут упечь в хоспис
16:58
"Осторожно! Мошенники!": Народного артиста надули на 3 миллиона
16:53
"Иду в парную, там молодые леди": как живет 79-летняя звезда "Гардемаринов" Александр Пашутин
16:52
Налакавшегося Панина потянуло на откровения: Как я всю жизнь пил
16:41
"Заиграла новыми красками": народ в восторге от Кадышевой с молодым пареньком
16:23
Подложившая соседям жирную свинью Дакота взмолилась о прощении: Решаем, кто виноват
16:10
"Деньги содрали!": Богачка Бородина обвиняется в подлом мошенничестве
15:54
Что будет в 7 сезоне сериала "Ищейка"
15:53
"Настя, я отобью у тебя Серегу": счастье Волочковой под угрозой
15:46
Медведев высказался о вводе единой валюты России и Белоруссии
15:23
Кудрявцева разрыдалась после страшной новости: Очень сложно лечить рак
15:16
"Красавец": Боню в номере отеля поджидал незнакомец
15:11
"Готовлюсь к родам": 44-летняя Плетнева снова станет мамочкой
15:07
"Абсолютный провал!": Выпившая дрянь Ковальчук потеряла память
15:05
Отсидел срок, спился и поселился в подъезде: как сын звезды "Карнавальной ночи" угробил свою жизнь
15:04
Сбежавшая из страны Седокова подразнила россиян роскошью
14:49
"Ленком", жена и знаменитый тесть: что известно о звезде "Склифосовского" Сергее Пиотровском
14:39
Здоровье Охлобыстина резко пошатнулось: Поразил всеобщий недуг
14:25
"Пару блогеров посадить": Собчак одобрила странное предложение
14:22
"Никому не нужна": прикрывшая срам пеной Чехова поделилась мудростью
13:52
"Верните Сережу!": народ потерял любовника Волочковой
13:51
Медведев допустил появление в России зарубежных вакцин от COVID-19
13:34
"Чувствую запах твоих ног": Корчевников и Семенович устроили прилюдные ласки
13:32
"Будет кайф": бывшая жена Гуфа проговорилась о новом ухажере
13:24
Александрова из фильма "Горько" подтвердила развод с известным режиссером
13:21
Диетолог предупредила о неожиданной опасности грейпфрута для организма
13:06
"Какое лицемерие": Шоу "Дом-2" подарило экс-участникам трешку в Москве
12:52
Достали эти королевы: официант швырнул в зарвавшуюся Самбурскую чашкой кипящего кофе
12:45
Уязвленная Мамаева вышла на связь после новости о свадьбе бывшего мужа
12:45
Тодоренко рассказала о реакции на обман: Делал это за спиной
12:35
Объявившая о разводе звезда "Игры престолов" спит в фургоне и ходит в рванье
12:06
Вскрылась правда о съемках Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"
12:05
Последствия паралича у Нагиева, шрамы Боярской: пять звезд с дефектами внешности
12:01
"Стала как все": резко изменившаяся Барановская разочаровала народ
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она жертва!": Фадеев раскрыл страшную правду об окружении Бузовой
"Это травля в чистом виде!": сменившая фамилию Макеева взвыла из-за нападок
Валерия ведет народ на убой ради денег
Очередной антирекорд: почти 90 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
Достали эти королевы: официант швырнул в зарвавшуюся Самбурскую чашкой кипящего кофе
"С приступом увезли": вскрылись ужасающие детали экстренной госпитализации Плющенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Итальянский сенатор поддержал Россию в ее противостоянии с НАТО: Надеюсь, здравый смысл возобладает

Итальянский сенатор поддержал Россию в ее противостоянии с НАТО: Надеюсь, здравый смысл возобладает

Итальянский депутат высказал непопулярное в Европе мнение о размещении инфраструктуры НАТО в Восточной Европе.
прочитано 26 раз

Россию явно не устраивает ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве сейчас тщательно изучают документы, которые направили американские коллеги и представители альянса. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, если договориться не удастся, то Россия примет ответные меры.

ПО ТЕМЕ

Как Россия отреагирует на накачку Украины оружием – мнение эксперта Коротченко

В российском МИД назвали неприемлемой мысль о войне между РФ и Украиной

Обеспокоенность Москвы понимает итальянский сенатор, депутат от партии "Движение пяти звезд" Джанлука Феррара. Он, как и российские политики, помнит, что несколько десятков лет назад Запад обещал нерасширение НАТО на восток. Сейчас же Россия окружена силами Североатлантического альянса, отметил иностранный депутат.

При этом сенатор считает, что Украина, будучи суверенным государством, имеет право на присоединение к НАТО. Однако, если это действительно случится, то рядом с Россией окажутся враждебно настроенные против нее силы.

"Я надеюсь, что здравый смысл возобладает", – цитирует Феррара RT.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о намерении США столкнуть Украину и Россию. Однако РФ не станет воевать со своими соседями, поскольку выступает за мир, отметил политик.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Wiktor Dabkowski / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 21:26 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева

13 лет брака коту под хвост
Шоу-бизнес

Вскрылась правда о съемках Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"

Звезда прошла большой путь
Шоу-бизнес

"Доверие близко к нулю": Газманов плюнул в изнасилованную ребенком Васильеву

Певец не верит ни слову исповеди актрисы
Шоу-бизнес

"Борьба за жизнь": мечтающую умереть дома Поргину могут упечь в хоспис

Звезда приготовилась к худшему

Гороскоп

Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году

Здоровье

Медведев допустил появление в России зарубежных вакцин от COVID-19
Почти 100 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Почему дети стали чаще болеть ковидом – ответ инфекциониста
Очередной антирекорд: почти 90 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Новосибирске двое мужчин устроили стрельбу в жилом доме
Жительница Люберец насмерть забила отца молотком
В Петербурге водитель иномарки выстрелил из пистолета в пешехода
В Екатеринбурге из школы срочно эвакуировали детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+