Политолог Стоянович о наращивании сил НАТО в Восточной Европе: Надо ли было позволять?

Член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия", международный обозреватель, политолог Татьяна Стоянович объяснила, зачем НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе, отправляя туда дополнительные корабли и истребители.



Собеседница "Дни.ру" отметила, что нет ничего удивительного в новости о том, что НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе из-за ситуации на Украине. По ее словам, логично, что Североатлантический Альянс использует территорию и ресурсы стран Восточной Европы, которые состоят в этом военном блоке, для того, чтобы оказать давление на Россию.

Вместе с тем Татьяна Стоянович добавила, что это не означает автоматически, что с этой территории действительно будут вестись какие-то военные действия против нашей страны. "В свете всех этих событий опять напрашивается вопрос: надо ли было позволять в свое время НАТО расширяться на восток?", – высказалась политолог.

Эксперт констатировала, что история не знает сослагательного наклонения. При этом она подчеркнула, что Россия обязана сделать определенные выводы из сложившейся ситуации. Теперь же, по словам Татьяны Стоянович, придется работать с тем, что есть, исходя из той ситуации, которая сформировалась.

"Если есть определенная военная угроза с этой территории, значит, надо думать о том, как ее отразить", – заключила политолог.

Как писали "Дни.ру", заявления о возможном "российском вторжении" на Украину активно раскручиваются на Западе еще с осени 2021 года. При этом в Кремле не раз категорически опровергали подобные домыслы.

