Главе Госдепа показали карту Украины с "подвинутыми" российскими границами

Накануне в Киеве состоялась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена. Как известно, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран. Позже американский политик опубликовал в "Твиттер" несколько фотографий с переговоров.

На одном из снимков можно заметить, что Кулеба показал Блинкену карту с историко-этнографическими границами Украины. Так, "за пределами России" оказались Кубань, Таганрог (Ростовская область), несколько районов Брянской области и часть территории современной Польши, отмечает "Общественная служба новостей".

Кстати, публикуя эти кадры, Блинкен добавил, что рад был встретиться со своим украинским коллегой, а также заявил: США, как и раньше, выступают за дипломатию, однако готовы вместе с союзниками и партнерами сделать так, чтобы Россия заплатила за "агрессию" против Украины.

Good to meet with @DmytroKuleba while in Kyiv to stress unwavering U.S. support for Ukraine. We remain committed to diplomacy, but are ready, in coordination with Allies and partners, to impose severe costs for further Russian aggression against Ukraine. pic.twitter.com/JVSietYBvZ